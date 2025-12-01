El PSOE marca distancia con Ábalos y tacha de "falsedades" las acusaciones lanzadas por su hijo

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos.

En una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz, ha señalado que Ábalos no forma parte del Grupo Socialista en el Congreso desde hace "22 meses" sino que es diputado del Grupo Mixto y el partido actuó con contundencia desde el primer minuto que aparecieron indicios en su contra.

Mínguez ha hecho estas declaraciones al ser interrogada por las palabras del hijo mayor de Ábalos, que este mismo lunes ha afirmado que el sucesor de su padre en el área de Organización, Santos Cerdán, le ofreció "un cheque en blanco" en nombre del presidente Pedro Sánchez.

De este modo, la portavoz socialista ha insistido en que no se van a dejar "chantajear por nadie" al tiempo que ha restado credibilidad a las mencionadas declaraciones. "No vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades", ha apuntado.

En la misma línea reitera que es "el momento de la Justicia" y defiende que el PSOE ha actuado desde el primer minuto, mostrando "tolerancia cero" con la corrupción y colaborando con la investigación.