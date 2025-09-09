LA NACION

El PSOE no ve "ninguna sorpresa" en el juicio oral al fiscal general y defiende su continuidad y su inocencia

El PSOE no ve "ninguna sorpresa" en el juicio oral al fiscal general y defiende su continuidad e ino

LA NACION
El PSOE no ve "ninguna sorpresa" en el juicio oral al fiscal general y defiende su continuidad y su
El PSOE no ve "ninguna sorpresa" en el juicio oral al fiscal general y defiende su continuidad y su María José López - Europa Pre - María José López - Europa Pre

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no considera "ninguna sorpresa" la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha insistido en defender su presunción de inocencia y su continuidad en el cargo.

"Hay mucha gente que, con muy buena intención, ha ido diciendo que el fiscal debiera dejar su cargo para que no se contaminara no sé qué; pues el Tribunal Supremo, en esta autosentencia, dice una cosa que no han destacado otros, que es que no se suspenden las funciones del fiscal general", ha subrayado.

A su juicio, hay que respetar la presunción de inocencia de García Ortíz y no limitar su actividad porque "no se entendería" que el fiscal general deba dar un paso al lado mientras otros investigados, como Víctor de Aldama, implicado en la trama Koldo, esté paseando por la calle.

