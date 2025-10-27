El PSOE ofrece a Puigdemont "mano tendida" para seguir hablando e insiste en que el Gobierno está cumpliendo lo pactado

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El PSOE respeta "absolutamente" el anuncio de la dirección de Junts de romper con el Gobierno, pero ha insistido en ofrecer "mano tendida" para seguir negociando con los independentistas, insistiendo en que los socialistas están "cumpliendo" lo pactado en los acuerdos de investidura. En un comunicado, el PSOE sostiene que el diálogo es "la mejor baza" y por ello mantiene la "mano tendida a Junts": "Así entendemos la política, como un instrumento para tender puentes --proclama--. Y así seguirá siendo".

Frente a las palabras de Carles Puigdemont acerca de que no hay confianza en los socialistas, la dirección del PSOE subraya que, en lo que está en su mano, tanto el Gobierno como el Partido Socialista están "cumpliendo el pacto", y en resto de cuestiones se está "trabajando para que se cumpla".