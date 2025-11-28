El PSOE pide a la AN que aclare si reclama todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024 o solo los investigados

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha solicitado al instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, que aclare si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, lo cual advierte de que sería excesivo y podría acabar en manos de sus adversarios políticos, o solo los relativos a las personas investigadas en la causa, alcance que considera más razonable.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que precise el requerimiento que hizo el pasado miércoles, en el marco de la pieza separada donde investiga los pagos en metálico que el PSOE realizó a su ex secretario de Organización José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García.

El magistrado sospecha que, como apuntó su homólogo en el Tribunal Supremo (TS), Ábalos y Koldo pudieron aprovechar la falta de controles a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales, apuntando además a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

Moreno reclamó la "relación de pagos en metálico efectuados y los documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024", sin hacer mayores precisiones. El PSOE ve necesario puntualizar si se refiere a "todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el periodo de tiempo" o solo los "vinculados, directa o indirectamente, a las personas investigadas" tanto en la AN como en el TS.

El partido asegura que colaborará con la Justicia en cualquier caso pero alerta de que, si fuera el primer escenario, habría "graves derivaciones --jurídicas, procesales, personales y de protección de datos"-- porque implicaría aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios".

A ello añade una derivada política. "Tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del PP, de Vox y de Hazte Oír, nada menos", argumenta.

Por ello, plantea que, si finalmente el instructor solicita todos los pagos en metálico en esos años, la información se guarde en una pieza secreta, a la que solo acceden los propios investigadores, el juzgado y la Fiscalía.