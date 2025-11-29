El PSOE pide en el Congreso que el Gobierno colabore más con las plataformas en la lucha frente al odio a los migrantes

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

El PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno a incrementar la colaboración con las plataformas digitales para "garantizar respuestas proporcionales ante la proliferación de contenidos que incitan al odio" contra los migrantes o extranjeros, y "aumentar la agilidad y la eficacia en la retirada del contenido notificado".

Así lo defienden los socialistas en una iniciativa registrada en la Cámara Baja, recogida por Europa Press, donde también pide que el Ejecutivo apoye iniciativas y programas de sensibilización contra el racismo, la xenofobia y el reconocimiento de la convivencia intercultural.

En la Proposición no de ley, el Grupo Socialista aboga por que el Gobierno impulse campañas contra la desinformación y el odio hacia los migrantes o extranjeros en el ámbito digital, "en colaboración con medios de comunicación, redes sociales y administraciones competentes, para frenar los bulos y la desinformación que alimentan el racismo y la violencia, e impulsando el rechazo activo de la ciudadanía hacia quienes los propagan".

En la exposición de motivos, los socialistas argumentan que "la violencia racista desatada en Torre Pacheco, en la Región de Murcia, así como los actos similares producidos en los días posteriores, son consecuencia de una estrategia ultra de incitación al odio contra la población migrante o de origen extranjero, que va en aumento, y que socava valores democráticos, como la tolerancia, el respeto, la diversidad y el pluralismo, afectando gravemente a la convivencia pacífica".

A su juicio, "los discursos de odio, que incluyen insultos, amenazas o difamación, que van dirigidos contra la población migrante, provocan daños que pueden escalar hacia episodios delictivos".

"Especialmente preocupante es la proliferación de estos discursos, difundidos a través de las redes sociales y de los canales de mensajería", añade.

En este caso, los socialistas sostienen que "se ha demostrado que se han aprovechado estos incidentes para desinformar y reproducir estereotipos racistas y narrativas criminalizadoras" y subraya que "las redes sociales premian los discursos e interacciones más polémicas", lo que según la publicación 'Migraciones y discursos: Propuestas para el debate', elaborada por los investigadores Benno Herzog, Francisco Torres y Marta Simó, "supone que en el discurso sobre la inmigración los mensajes polémicos y tóxicos son los más visibles".

"Desde el Grupo Socialista queremos seguir impulsando las medidas necesarias para reforzar la responsabilidad de las plataformas, y mejorar las estrategias de retirada de contenidos de odio contra la población migrante o de origen extranjero", concluye.