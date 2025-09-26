El PSOE pide una fiscalización especial del Tribunal de Cuentas sobre la fundación de Abascal en los últimos cinco años

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización específica de la Fundación Disenso, que preside el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre los últimos cinco años, de 2020 a 2025.

Las fundaciones vinculadas a partidos políticos, aun siendo organizaciones privadas, ya son objeto de una fiscalización anual por parte del Tribunal de Cuentas en la medida que reciben financiación pública. En el último examen, relativo al ejercicio de 2020, el año de su creación, la Fundación Disenso declaró haber recibido 370.000 euros de Vox, sin obtener subvenciones publicas y, según el Tribunal acabó el ejercicio con un patrimonio negativo de 78.020,23 euros.

Lo que ahora pide el PSOE es que el Tribunal de Cuentas realice con urgencia un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación de Vox en el periodo 2020-2025, "analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación", según consta en el escrito recogido por Europa Press.

DENUNCIA DE EX CARGOS DE VOX EN BALEARES

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer "forrarse". Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

En el texto, el Grupo Socialista busca que el Tribunal de Cuentas, en ese informe específico sobre Disenso que se le pide, incluya, si procediera, "propuestas de medidas correctoras o sancionadoras".

Los socialistas ya presentaron una denuncia contra Vox por un supuesto delito de financiación ilegal por las donaciones particulares que el Tribunal de Cuentas vio irregulares, pero la Fiscalía Anticorrupción lo archivó alegando que la vía penal no era la adecuada.

La propuesta del PSOE se debatirá y votará en una próxima reunión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que el PP y Vox suman mayoría absoluta.