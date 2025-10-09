El PSOE proclama que las votaciones ganadas en el Congreso demuestran que hay "legislatura para rato"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El PSOE considera que las votaciones que consiguió sacar adelante el Gobierno en la víspera en el Congreso de los Diputados demuestran que "hay legislatura para rato" mientras el PP tiene como único plan "que le vaya mal" al presidente Pedro Sánchez. Además, ha repetido el "ánimo Alberto" que dirigió Sánchez a Feijóo en la víspera y que a su juicio resume la situación de la oposición: instalada en la frustración y haciendo "ruido" para tapar su propia "incompetencia".

"Lo que pasó ayer en el Congreso es que mientras el Partido Popular sigue instalado en el ruido, el Gobierno se dedica a gobernar y que aquí hay legislatura para rato, hay profundidad de legislatura", ha señalado la portavoz del partido Montse Mínguez en una rueda de prensa desde Ferraz después de la reunión de la Ejecutiva Federal. De este modo hacía referencia a dos iniciativas que el Ejecutivo consiguió sacar adelante in extremis y gracias al apoyo de Podemos, la convalidación del embargo de armas a Israel y la Estrategia de Movilidad Sostenible.

En este sentido ha reprochado que cuando el Gobierno pierde una votación se dice que está "agotado" y "acabado", pero este miércoles los socialistas consiguieron sacar adelante 112 votaciones de un total de 119, incluidas las dos medidas ya mencionadas. "Hay Gobierno para rato para seguir impulsando la mejora de la vida de la gente a través del Boletín Oficial del Estado", ha insistido.

A su vez ha cargado contra el PP señalando que mientras se dedican a "enredar en su fango" y "fabricar bulos", el Gobierno de Sánchez "fabrica leyes". Considera por tanto que el único plan de Alberto Núñez Feijóo pasa por "que a Pedro Sánchez le vaya mal" y está instalado en la "frustración".

"Así que ese ánimo Alberto creo que lo resume absolutamente todo lo que está pasando en la política nacional", ha apuntado, en referencia a la expresión utilizada por Sánchez contra Feijóo durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles. En la misma línea ha insistido en que el "ruido" que a su juicio sale de la dirección nacional del PP intenta "tapar la incompetencia" de sus dirigentes allí donde gobiernan.