El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante" y muestra su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la justicia

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha recalcado que Leire Díez, a quien la Guardia Civil ha detenido este miércoles por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ya "no es militante" del partido y ha mostrado su respeto por el trabajo de la Benemérita y de la justicia. En los pasillos del Congreso, Mínguez ha hecho esta valoración preguntada por esta detención, que se enmarca en una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que está bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción. Tras dejar claro que Díez "no es militante" del PSOE, Mínguez se ha limitado a manifestar el respeto "absoluto" del partido por el trabajo que está llevando adelante la Guardia Civil, así como la justicia. "Es el tiempo de la Justicia", ha apostillado.