El PSOE rechaza las críticas del PP tras el informe de la UCO: "El partido de los sobres, pero ilegales"

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus críticas al Gobierno tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos. "Si a alguien no le espera un buen final, es precisamente a ti", ha indicado Torró en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press en el que responde a un apunte previo de Feijóo, en el que vaticinaba que el presidente Pedro Sánchez "va a acabar mal".

Feijóo hacía referencia al informe de la UCO que afirma que el PSOE realizó pagos a Ábalos en efectivo durante su etapa como 'número tres' que no cuadran con los datos aportados por el PSOE. Los agentes han detectado, en total, 95.000 euros de gastos de Ábalos sin rastro bancario.

Torró la ha recriminado sus palabras echándole en cara su relación con el narcotraficante Marcial Dorado y los casos de corrupción del PP. "Después de un crucero con un narcotraficante, llegaste a Génova para tapar la corrupción de tu propio partido. El partido de los sobres, pero ilegales", ha indicado. A renglón seguido ha lanzado un augurio contra el presidente del PP: "Si a alguien no le espera un buen final, es precisamente a ti".

Por otro lado, Torró ha insistido en que la financiación del PSOE es "legal y absolutamente transparente", como a su juicio acredita el informe de la Guardia Civil. "Al final la verdad se impone: la financiación del PSOE es legal y absolutamente transparente. Son muchos los que nos tendrían que pedir disculpas, pero con que dejen de calumniarnos sería suficiente", añade.