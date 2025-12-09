El PSOE replica a Sumar que "no ha comprado" el marco punitivo de la derecha con la ley de multirreincidencia de Junts

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro a Sumar, su socio en el Gobierno, que "no ha comprado" ningún marco punitivo con la reforma penal sobre la multirreincidencia propuesta por Junts, sino que sólo están trabajando sobre las leyes que ya existen para "mejorarlas".

De esta forma ha replicado a su homóloga de Sumar, Verónica Barbero, quien ha rechazado esta reforma legislativa auspiciada por los de Carles Puigdemont porque no son partidarios "de este tipo de marcos punitivistas" que introducen "cuestiones absurdas", como que alguien "vaya a la cárcel tres años por robar un teléfono móvil".

El socialista vasco ha admitido que si bien esta propuesta nace de la iniciativa de algunos grupos parlamentarios, como Junts, "preocupados por la multirreincidencia", lo cierto es que el papel del PSOE no es otro que "trabajar sobre las leyes" para ver cómo pueden mejorarlas.

Y aunque ha reconocido que hay leyes que se enfrentan ya a este asunto de la multirreincidencia, López ha puntualizado que lo que buscan los socialistas es "afinarlas y mejorarlas en la medida de lo posible".

"Los socios se pueden molestar por muchas cosas pero, en el tema de la multirreincidencia, no hemos comprado ningún marco, sino que lo que hemos hecho ha sido trabajar para mejorar lo que ya existía", ha insistido.