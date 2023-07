El PSOE ve a Feijóo "tocado de muerte" y aparentando que puede ser investido para evitar una caída precipitada

Piensan que si se produce una salida brusca del líder del PP la candidata favorita sería Díaz Ayuso

El PSOE considera que el resultado electoral del pasado domingo ha dejado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una situación complicada, "tocado de muerte", según indican fuentes de la dirección socialista. Piensan además que trata de fingir que tiene posibilidades de ser investido para evitar una caída precipitada.

Además, creen que en Génova intentan evitar una salida brusca porque en ese caso habría una candidata clara para sustituir a Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además no ven claro que el líder de los populares vaya a presentarse a una investidura para ser presidente del Gobierno porque no tiene los apoyos suficientes. El PP consiguió 136 diputados y Vox 33, insuficiente para lograr los votos necesarios, más aún cuando otros partidos como el PNV han cerrado la puerta de inmediato a una negociación con el bloque de la derecha.

Por tanto en el PSOE dudan que Feijóo vaya a pasar por ese trámite porque, según indican, hay voces en el PP que advierten de que sería hacer el ridículo y poner demasiado en evidencia su falta de apoyos y su imposibilidad de aglutinar los votos suficientes.

Las palabras de esperanza aguirre

En la misma línea ven que los últimos movimientos que está haciendo el candidato popular solo tratan de aparentar fortaleza y que tiene probabilidades de ser presidente del Gobierno, para así retrasar su salida.

En todo caso lo ven "tocado de muerte" como a su juicio evidencian las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que este martes dijo que Feijóo se equivocó en la campaña electoral "diciendo que prefería al PSOE" antes que a Vox y además sugirió que el futuro de su partido pasa por Díaz Ayuso.

Ven difícil, por tanto, que Feijóo continúe al frente del partido durante toda la legislatura, en primer lugar porque "dijo que haría lo contrario", según indican. También porque creen que no le apetece seguir y preparar el terreno a otro candidato de cara a las siguientes elecciones.

En todo caso ven probable que se produzca un acuerdo entre el líder del PP y su partido para controlar la implosión y acometer una voladura controlada, según trasladan. Dan por hecho, claro, que no habrá repetición electoral y finalmente se formará un gobierno progresista.

Creen que habrá primarias y ayuso se presentará

Incluso dan un paso más y se muestran convencidos de que habrá primarias en el Partido Popular porque no ven posible que vuelvan a "santificar" a un candidato como hicieron con Feijóo, que asumió la presidencia del PP sin competición interna después de una salida traumática de su antecesor, Pablo Casado. Además, dan por hecho que en esas primarias una de las contendientes será Díaz Ayuso.

En la misma línea sostienen que la estrategia actual de Feijóo pasa por demorar todo lo posible aparecer como perdedor y lograr así que pase esta semana, que luego llegue el inicio del mes de agosto con el consiguiente parón informativo por las vacaciones veraniegas y aparecer de nuevo con la Constitución de las Cortes, prevista para el 17 de agosto, es decir, ganar tiempo.

Según su visión, todo lo que está haciendo el PP en estos días, las llamadas a los grupos y las declaraciones trasladando la idea de que es pronto para decir que no tienen posibilidades de sumar mayoría, responden a un objetivo, que parezca lo que no es, pues a su juicio Feijóo no tiene ninguna posibilidad de ser investido.

