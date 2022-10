El PT arranca el primer día de campaña recordando los ataques machistas y el "canibalismo" de Bolsonaro

El Partido de los Trabajadores (PT) ha arrancado este viernes el primer día de campaña para la segunda vuelta de las elecciones de Brasil del 30 de octubre con un vídeo en el que recuerdan, entre otras cosas, los ataques machistas que el presidente, Jair Bolsonaro, lanzó en 2003 a una diputada y el extracto de una entrevista en la que aseguró que se comería un indio.

En este vídeo de campaña para la televisión, la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ha recordado cómo Bolsonaro espetó a la diputada del PT Maria do Rosário Nunes que "no la violaría porque no se lo merece", después de una discusión entre ambos en la que ella le acusó de "promover" prácticas violentas en relación a un famoso caso de secuestro, violación y asesinato de dos jóvenes.

El otro episodio polémico de la amplia ristra que arrastra consigo el presidente que han recordado los del PT es el extracto de una entrevista que concedió en 2016 al periódico 'The New York Times', en el que relataba un supuesto caso de canibalismo del que fue testigo en 2009.

"Te voy a contar lo que es comer un indio (...) Estuve en Surucucu una vez [...] murió un indio y ellos le estaban cocinando. Ellos cocinan indios, es su cultura. Les cocinan durante dos o tres días y lo comen con plátanos", relató Bolsonaro en aquella entrevista ante el estupor del periodista.

"Entonces yo quería ver cómo cocinaban al indio. Entonces me dijeron, 'si vas tienes que comer' y yo dije, 'yo como'. Como el grupo no quería ir porque tendría que comer indio, no me querían llevar solo, entonces no fui. Yo me comía al indio sin problema, es su cultura, y yo me sometía a ello", detalló entonces.

Ya el tono del PT en los anuncios radiofónicos ha sido bien distinto y han optado por poner de relieve el acuerdo alcanzado con la senadora Simone Tebet, la candidata del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) que quedó en tercer lugar en la primera vuelta celebrada el pasado domingo 2 de octubre.

En el audio se puede escuchar a Tebet explicando su decisión de apoyar a Lula en segunda vuelta por "su compromiso con la democracia y la Constitución", una cualidad, se oye, que "no conoce" en el actual presidente.

Por su parte, Bolsonaro ha utilizado el primer día de campaña para sacar en antena un vídeo en el que se le ve respaldado por los aliados que han logrado espacio en el Congreso para la próxima legislatura, mientras que para la radio ha contado con la declaración de respaldo del gobernador reelecto de Minas Gerais, Romeu Zema, y ha hecho referencia al apoyo que le dedicó el futbolista Neymar en primera ronda.

Europa Press