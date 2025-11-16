El puerto ruso de Novorossiysk reanuda la carga de petróleo tras el ataque ucraniano

MOSCÚ, 16 nov (Reuters) - El puerto ruso de Novorossiysk reanudó el domingo los embarques de petróleo tras una suspensión de dos días provocada por un ataque ucraniano con misiles y drones, según informaron dos fuentes del sector y mostraron datos de LSEG.

Novorossiysk suspendió temporalmente las exportaciones de petróleo -equivalentes a 2,2 millones de barriles diarios, o el 2% del suministro mundial- el viernes. Tras el ataque, los precios mundiales del petróleo subieron más de un 2% por el temor a problemas en el suministro.

Dos fuentes del sector dijeron a Reuters bajo condición de anonimato que los cargamentos se habían reanudado.

Según datos de LSEG, dos petroleros -el Arlan, de clase Suezmax, y el Rodos, de clase Aframax- están cargando petróleo en los muelles del puerto. El ataque ucraniano dañó dos atracaderos de petróleo en Novorossiysk.

El ataque a Novorossiysk, el mayor centro de exportación de Rusia al Mar Negro, fue el ataque ucraniano más dañino hasta la fecha contra la principal infraestructura rusa de exportación de crudo al Mar Negro.

Novorossiysk representa alrededor de una quinta parte de las exportaciones rusas de crudo y una parada prolongada habría obligado a cerrar costosos pozos petrolíferos en Siberia Occidental, una medida que habría reducido significativamente la cantidad de petróleo enviada a los mercados mundiales por el segundo exportador mundial.

El ataque a Novorossiysk se produjo después de meses de ataques de drones ucranianos contra refinerías, depósitos de petróleo y oleoductos rusos. Reuters informó el jueves que el procesamiento de petróleo ruso sólo ha caído un 3% este año, a pesar de los mayores ataques con drones de Ucrania hasta la fecha.

Los envíos de crudo ruso a través de la terminal Sheskharis de Novorossiysk ascendieron a 3,22 millones de toneladas, o 761.000 barriles diarios, en octubre, según fuentes del sector. A través de Novorossiysk se exportaron en octubre 1,794 millones de toneladas de productos petrolíferos, según las fuentes. (Reportaje de Reuters; Edición de Guy Faulconbridge y Christina Fincher)