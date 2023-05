El Pulitzer premia a tres periodistas ucranianos por informar de la guerra desde Mariupol

La Universidad de Columbia ha anunciado este lunes los ganadores y finalistas de los Premios Pulitzer 2023, otorgados por recomendaci√≥n de la Junta del Premio Pulitzer, donde tres periodistas ucranianos, Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka y Vasilisa Stepanenko, se han alzado con la condecoraci√≥n por la cobertura de la guerra de Ucrania desde Mari√ļpol para Associated Press. Asimismo, la periodista Lori Hinnant ha sido reconocida con el mismo premio.

Los finalistas de la categor√≠a de Periodismo (servicio p√ļblico) han sido Austin American-Statesman, en colaboraci√≥n con USA Today Network The Washington Post.

Los cuatro periodistas cubrieron el asedio de Mari√ļpol durante la invasi√≥n rusa de Ucrania para Associated Press. Maloletka, en particular, hizo una fotograf√≠a de una mujer herida como resultado del atentado con bomba en el hospital de maternidad que gan√≥ World Press Photo of the Year.

Chernov es, además reportero gráfico, cineasta, corresponsal de guerra y novelista ucraniano conocido por su cobertura de la Revolución de la Dignidad o la Guerra en Donbás.

Por su parte, Vasilisa Stepanenko ha sido además ganadora del premio ICFJ, premio George Polk y premio de la Royal Television Society, por su trabajo como productora de vídeo.

Los tres reporteros ucranianos fueron los √ļltimos periodistas internacionales sobre el terreno que documentaron la situaci√≥n en Mari√ļpol cuando las fuerzas rusas se acercaron a la ciudad.

Adem√°s, con la periodista tambi√©n de Associated Press, Lori Hinnant, el equipo traslad√≥ la realidad captada por sus objetivos de la guerra en Ucrania a una audiencia internacional, seg√ļn resalta el Centro de √Čtica Period√≠stica en su web.

Europa Press