El quarterback de Chargers Justin Herbert es operado de la mano izquierda; su estado es incierto

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Chargers de Los Ángeles Justin Herbert tendrá su disponibilidad para jugar determinada más adelante esta semana después de someterse a una cirugía en su mano izquierda, la no lanzadora, el lunes.

Herbert está día a día, dijo el equipo en un comunicado, después de que se rompiera un hueso en su mano izquierda en el primer cuarto de una victoria 31-14 contra los Raiders de Las Vegas el domingo, jugando los últimos tres cuartos con un yeso y usando un guante. Completó 15 de 20 pases para 151 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

Herbert ha completado el 66,9% de sus pases para 2.842 yardas y 21 touchdowns contra diez intercepciones, y es el segundo en el equipo con 353 yardas por tierra. También ha sufrido la tercera mayor cantidad de capturas en la NFL (38) y está en camino de absorber la mayor cantidad de golpes en las seis temporadas que lleva con los Chargers.

El entrenador en jefe Jim Harbaugh dijo más temprano el lunes por la tarde que el suplente Trey Lance recibiría más jugadas en la práctica para prepararse para situaciones donde la ofensiva opera bajo el centro, como en la línea de gol y en situaciones de corto yardaje. Los Chargers tuvieron que trabajar exclusivamente desde la formación escopeta y pistola después de que Herbert se lesionara, aunque tomó un puñado de jugadas desde el centro en la línea lateral antes de regresar al juego.

"Justin, es uno de esos mariscales de campo que toma todas las repeticiones. Es una máquina en ese sentido, y tenemos que asegurarnos de que Trey esté recibiendo más de esas repeticiones en la línea de gol, esas situaciones bajo el centro", dijo Harbaugh.

Los Chargers (8-4), que recibirán a los Eagles de Filadelfia el próximo lunes por la noche, actualmente tienen el primer comodín en la AFC y están dos juegos detrás de los Broncos de Denver por el primer lugar en la AFC Oeste. Los Chargers derrotaron a los Broncos 23-20 el 21 de septiembre y viajarán a Denver para cerrar la temporada regular el 4 de enero.

