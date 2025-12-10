El quarterback Philip Rivers ansía volver al campo con los Colts tras salir del retiro

INDIANÁPOLIS (AP) — Philip Rivers quería una oportunidad más para ganar ese esquivo anillo de Super Bowl.

Por eso, el abuelo de 44 años y semifinalista del Salón de la Fama está saliendo de su retiro y se reincorpora a los Colts de Indianápolis.

Pocas horas después de que los directivos del equipo anunciaran que habían firmado a Rivers para la escuadra de práctica, el ocho veces Pro Bowler dijo a los periodistas que está ansioso por tomar sus primeros snaps en la NFL desde 2020 y espera comenzar el crucial juego del domingo en Seattle.

"Algo en esto me emocionó y es una de esas situaciones, la puerta se abre y o bien la atraviesas y descubres si puedes hacerlo o huyes de ella", dijo. "Sé que hay riesgos involucrados, lo que puede o no suceder, pero la única manera de averiguarlo es intentándolo".

Aunque el exuberante Rivers nunca ha sido propenso a retroceder ante un desafío, nunca ha enfrentado uno como este.

Rivers pasó los últimos cinco años en Fairhope, Alabama, entrenando al equipo de fútbol americano de la Escuela Secundaria Católica St. Michael. Sin embargo, su mente nunca se alejó mucho de la NFL. Dijo que veía rutinariamente a los Chargers de Los Ángeles y a los Colts, los dos equipos para los que jugó durante sus primeras 17 temporadas, y estaba viendo nuevamente el fin de semana pasado cuando Daniel Jones sufrió una lesión en el tendón de Aquiles derecho que puso fin a su temporada en una derrota por 36-19 en Jacksonville.

Rivers dijo que inmediatamente se preguntó si los Colts podrían llamarlo.

En ese momento, él no sabía, al igual que los Colts (8-5), que el novato suplente Riley Leonard también se lesionó la rodilla derecha durante el juego, creando aún más urgencia para un equipo que lucha por mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Entonces sonó el teléfono.

"Él dijo: 'Claro que estoy interesado'", contó el entrenador de los Colts, Shane Steichen, quien trabajó con Rivers cuando ambos estaban con los Chargers. "Así que lo pensó durante la noche y luego lo llamamos de nuevo el lunes por la mañana y dijo: 'Necesito ir allí y lanzar en ese edificio'. Así que vino aquí, y no olvidó cómo lanzar un balón de fútbol".

Steichen dijo que era posible que Rivers pudiera comenzar el domingo, dependiendo de cómo vayan las cosas esta semana.

Sin embargo, Rivers ha hecho casi todo en su trayectoria profesional excepto ganar un campeonato.

Terminó la primera parte de su carrera clasificado entre los líderes de la NFL con más de 63.000 yardas por pase, más de 400 envíos de touchdown y 134 victorias en su carrera. Fue el Jugador Regreso del Año de la NFL en 2013, y ha estado tanto tiempo en la liga que la ex estrella de N.C. State fue la pieza clave en el intercambio que envió al dos veces campeón del Super Bowl Eli Manning a los Giants de Nueva York en 2004.

La pregunta más grande es qué pueden esperar los Colts de esta versión de Rivers.

Aunque ha estado entrenando y lanzando en casa, Rivers reconoce que hay una diferencia significativa entre lo que ha hecho y lo que se necesita para dirigir con éxito una ofensiva profesional contra una de las mejores defensivas de la liga. Y aunque Steichen dijo que su libro de jugadas se parece en gran medida al que él y Rivers usaron durante su tiempo con los Chargers, todavía deben navegar por algunas nuevas complicaciones.

También pesa más esta vez.

"No lo sé, solo siendo honesto", dijo cuando se le preguntó sobre su peso, provocando risas. "No es lo que era cuando me retiré. Pero aclaro que nunca huí de nadie de todos modos".

Los Colts estaban desesperados después de perder a Jones y posiblemente a Leonard, quien se esperaba que practicara el miércoles.

Anthony Richardson, la cuarta selección general del draft en 2023, permanece en la reserva de lesionados con una fractura en el hueso orbital e Indy finalmente promovió al veterano Brett Rypien del equipo de práctica al roster activo el miércoles. Rypien no ha comenzado un juego desde 2023.

La buena noticia para Indianápolis: Rivers tiene cierta familiaridad con jugadores como Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr. y Quenton Nelson de su última etapa en los Colts.

Y con Indianápolis cerrando la temporada contra cuatro equipos potenciales de playoffs —Seattle (10-3), Jacksonville (9-4), San Francisco (9-4) y Houston (8-5)— necesitaban una mano firme para intentar poner fin a una sequía de postemporada de cuatro años.

