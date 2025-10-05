El quarterback Spencer Rattler y el entrenador Kellen Moore ganan por primera vez con los Saints

NUEVA ORLEANS (AP) — Spencer Rattler lanzó un pase de touchdown de 87 yardas a Rashid Shaheed, el safety Jordan Howden devolvió un balón suelto 86 yardas para anotar, y Nueva Orleans derrotó el domingo 26-14 a unos Giants de Nueva York propensos a perder el balón.

Esta fue la primera victoria de los Saints bajo el mando del entrenador novato Kellen Moore.

Rattler consiguió su primera victoria en 11 juegos como titular en su carrera, lanzando para 225 yardas sin pérdidas de balón, mientras que Shaheed terminó con cuatro recepciones para 114 yardas para los Saints (1-4).

El quarterback novato de los Giants, Jaxson Dart, quien ganó como titular por primera vez la semana pasada, lanzó para 202 yardas y dos touchdowns, pero también perdió el balón tres veces, la primera cuando la pelota se le escapó de la mano durante una escapada en el tercer cuarto. El ala defensiva Cameron Jordan recuperó el balón mientras Dart, acostado sobre las piernas de Jordan, se cubría la cara con ambas manos en disgusto.

Dart lanzó sus dos primeras intercepciones de carrera en el último periodo, ambas atrapadas por Kool-Aid McKinstry, que tuvo las primeras intercepciones de carrera.

Nueva York (1-4) perdió el balón cinco veces en total, siendo la más costosa cuando el corredor Cam Skattebo fue despojado por el tackle defensivo Bryan Bresee en la línea de 12 yardas de los Saints, dando a Howden la oportunidad de recoger el balón suelto en la 14 y correr sin ser tocado en la otra dirección al inicio del cuarto periodo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes