"El que convoca a la violencia se equivoca", dice presidenta mexicana sobre marcha en su contra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el jueves que se equivocan quienes llaman a la violencia, cuando inicia la segunda marcha de la Generación Z en la capital del país.

"El que convoca a la violencia se equivoca", dijo la mandataria al encabezar el tradicional desfile militar conmemorativo de la Revolución Mexicana, que coincide con el inicio de una marcha con poca afluencia en céntricas calles de la Ciudad de México.

Se trata de la segunda manifestación convocada por la Generación Z para protestar por la política de seguridad del gobierno izquierdista, luego de que el sábado otra protesta terminó con más de 100 heridos, la mayoría policías, y 19 detenidos.

