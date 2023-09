(Corrige la designación de Dustin Sjuts en el párrafo 4 a presidente, no CEO)

Por Leroy Leo

1 sep (Reuters) - La moda viral del "Botox Barbie", en la que mujeres de apenas 20 años se someten a procedimientos de toxinas para imitar el aspecto de la actriz principal de la película, Margot Robbie, puede provocar resistencia entre los usuarios y dificultar el uso médico de estos en el futuro, advirtieron los médicos.

El procedimiento, también conocido como "Trap Tox", ha sido ampliamente utilizado por los médicos para inyectar una clase de fármacos conocidos como toxinas botulínicas, como el Botox, en los músculos trapecios de la parte superior de la espalda para tratar las migrañas y el dolor de hombros.

Pero desde el estreno de la película "Barbie" en julio, ha habido un repunte de la demanda para su uso como procedimiento cosmético. El hashtag BarbieBotox tuvo 11,2 millones de visitas en TikTok.

El procedimiento "supuestamente adelgaza el cuello y de alguna manera eso se atribuyó a la actriz que interpreta a Barbie", dijo a Reuters en una entrevista el presidente de Revance Therapeutics, Dustin Sjuts.

"No están tratando arrugas o piel laxa. Quieren un cuello menos ancho, más delgado y contorneado", afirmó Scot Glasberg, presidente electo de la Plastic Surgery Foundation, que ejerce en Nueva York.

La aprobación de este tipo de inyecciones con fines estéticos sólo se limita a procedimientos faciales, por lo que el uso de la inyección en el trapecio es "off-label".

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos atribuye la responsabilidad del uso "off-label" a los profesionales sanitarios, que deben juzgar tales procedimientos como "médicamente apropiados".

Mientras tanto, Revance y Evolus Inc, que fabrican toxinas similares bajo la marca Daxxify y Jeuveau, respectivamente, dijeron a Reuters que aunque el "Botox Barbie" ha repuntado en los últimos meses, no ven que la tendencia impulse significativamente las ventas. El fabricante de botox AbbVie Inc declinó hacer comentarios.

Riesgo de resistencia

Según Shilpi Kheterpal, dermatóloga de la Clínica Cleveland, el aumento del uso entre las mujeres más jóvenes, cuyo sistema inmunitario suele ser más fuerte, también aumenta el riesgo de que los productos pierdan eficacia con el tiempo.

"Si están administrando altas cantidades de Botox con mucha frecuencia... pueden perder su efecto con el tiempo, no sólo con el Botox, sino también con los demás productos del mercado, porque todos tienen alguna molécula similar", dijo Kheterpal.

Los médicos también subrayaron el riesgo que entraña la administración por personas que pueden no estar debidamente cualificadas, sobre todo en medispas donde hay poca supervisión.

"No existen normas sobre el tipo de médico que puede dirigir un medispa", afirmó Melissa Levoska, profesora adjunta de Dermatología de la Facultad de Medicina Icahn del Mount Sinai de Nueva York.

"Así, un médico de medicina de familia o un ginecólogo-obstetra pueden abrir técnicamente un medispa, y ahora cada vez hay más asistentes médicos y enfermeras profesionales que ponen inyecciones".

(Reporte de Leroy Leo en Bengaluru; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)