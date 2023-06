El "héroe de la mochila" francés dice que su fe le dio fuerzas para luchar contra atacante

Por Geert De Clercq

PARÍS, 9 jun (Reuters) - Un peregrino moderno que recorre a pie las catedrales de Francia dijo el viernes a los periodistas que su fe católica le dio fuerzas para luchar contra un hombre que apuñaló a cuatro niños en un parque de Annecy.

Apodado "el héroe de la mochila" -"le héros au sac a dos"- por los medios de comunicación, el joven de 24 años, que solo se identificó como Henri, dijo que estaba cerca de un parque infantil cuando vio al hombre atacar a los niños mientras la madre trataba de protegerlos el jueves.

"Fue la voluntad de Dios que haya estado allí y haya podido intervenir", dijo.

"Lo único que sé es que no estaba allí por casualidad. En mi viaje a las catedrales me crucé con este hombre y he actuado instintivamente. Era impensable no hacer nada", contó a CNEWS el estudiante de filosofía y administración.

En las imágenes de vídeo se le ve intentando bloquear al agresor con una de sus dos mochilas, persiguiéndole hasta el patio de recreo y lanzándole una de sus bolsas.

El devoto católico dijo que había sentido una fuerte fuerza en su interior que le empujó a actuar.

"Me dejé guiar por la providencia y la virgen María. Dije adiós y ellas decidirían lo que pasaría", dijo.

Henri contó que otros jóvenes también habían perseguido al agresor. "Intentamos asustarle y dejarle claro que no podía hacer lo que quería", dijo.

La policía dijo que había detenido a un refugiado sirio por el ataque y que el sospechoso llevaba insignias cristianas.

Preguntado por la sugerencia de que el atacante pudiera ser cristiano, Henri dijo que no tenía sentido.

"Es profundamente anticristiano atacar a los vulnerables. Toda la civilización cristiana sobre la que se asienta nuestro país es un mensaje caballeresco de defensa de las viudas y los huérfanos. Creo que, por el contrario, algo muy malo habitaba en él".

Henri -que tiene previsto reunirse con el presidente Emmanuel Macron a última hora del viernes- dijo que tuvo que revisar los horripilantes detalles del ataque durante una declaración de tres horas ante la policía el jueves.

"Ahora tengo todas esas imágenes horribles en la cabeza. Tengo que intentar convertirlas en algo positivo", dijo. (Reporte de Geert De Clercq Editado en español por Javier López de Lérida)

