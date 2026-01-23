El raíl pudo haberse fracturado antes del accidente de tren en España, según investigación

MADRID, 23 ene (Reuters) - Una rotura se produjo aparentemente en el carril antes de que descarrilara un tren de alta velocidad en el sur de España el pasado domingo, según afirma la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en un informe preliminar publicado el viernes

La colisión mortal del domingo en Adamuz, provincia de Córdoba, causó 45 muertos y es uno de los peores accidentes ferroviarios de Europa. Un primer tren del consorcio privado Iryo descarriló y chocó contra otro tren de alta velocidad de Renfe que circulaba en sentido contrario

"De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", decía el informe de la CIAF, colgado en la web del organismo

La CIAF dijo que aún no se habían establecido las causas de la rotura y que no se había descartado ninguna

Reuters escribió el martes en una información exclusiva que los investigadores habían identificado una junta rota en la vía férrea

El Ministerio de Transportes no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El propietario mayoritario de Iryo, el grupo ferroviario italiano Ferrovie dello Stato, controlado por el Estado, no quiso hacer comentarios sobre el informe

Los investigadores encontraron muescas uniformes en varias de las bandas de rodadura de las ruedas del lado derecho del tren Iryo, según el informe

Las marcas se correspondían con el impacto de las ruedas contra la parte superior de un raíl, y una comparación visual indicaba que las muescas de las ruedas podrían coincidir con los daños observados en el tramo de raíl roto en el lugar del descarrilamiento, añadía el informe

La CIAF señaló que también había encontrado daños similares en las ruedas de otros trenes que pasaron por la zona antes del accidente

La CIAF advirtió de que las conclusiones del informe deben confirmarse con nuevos cálculos y análisis detallados

