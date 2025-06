El rapero Ye, antes Kanye West, intenta asistir al juicio de Sean "Diddy" Combs pero no logra entrar

NUEVA YORK (AP) — Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, apareció brevemente en el juicio por tráfico sexual en Nueva York de Sean "Diddy" Combs el viernes para apoyar al magnate del hip hop, quien ha sido su amigo por años. Sin embargo, no se le permitió entrar en la sala del tribunal y se fue después de observar brevemente el juicio en un monitor de video en otra sala.

Ye, vestido de blanco, llegó al tribunal federal de Manhattan antes del mediodía mientras el juicio estaba en un receso y pasó unos 40 minutos en el edificio.

Después de salir de un control de seguridad similar al de un aeropuerto, se le preguntó a Ye si estaba en el tribunal para apoyar a Combs.

Asintió. Luego se apresuró a tomar un ascensor y no respondió cuando se le preguntó si podría testificar en nombre de Combs cuando la defensa comience su presentación tan pronto como la próxima semana.

La seguridad del tribunal no lo llevó al piso 26, donde se lleva a cabo el juicio en una de las salas más grandes del edificio. La admisión allí está estrictamente controlada, con asientos reservados para la familia y el equipo legal de Combs, los medios de comunicación y los espectadores que esperan en fila durante horas para obtener un asiento codiciado.

En cambio, el rapero fue llevado a una sala en el piso 23. Allí, observó brevemente el testimonio en un gran monitor de circuito cerrado. Otra sala similar estaba llena de representantes de los medios y empleados del tribunal que escucharon erróneamente que podría estar allí.

A medida que se difundía la noticia de su ubicación real y los espectadores entraban lentamente en la sala donde Ye se sentó en la primera fila con el hijo de Combs, Christian, un guardaespaldas y otro partidario de Combs en un lado de la sala que de otro modo estaba vacío por un oficial del tribunal, Ye miró alrededor antes de levantarse abruptamente y salir, junto con los demás que estaban con él.

Ye no respondió más preguntas al salir del tribunal, pasando junto a reporteros y cámaras de televisión y metiéndose en un sedán Mercedes negro que lo esperaba.

En la sala donde se llevaba a cabo el juicio, Combs, de 55 años, parecía eufórico y consciente de que su amigo había visitado mientras familiares, incluida su madre, observaban el proceso.

Se ha declarado no culpable de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que alegan que utilizó su fama, fortuna y violencia para cometer delitos durante un período de 20 años. La aparición de Ye en el tribunal se produjo un día después de que una mujer identificada en el tribunal solo con el seudónimo de "Jane" terminara seis días de testimonio. Ella testificó que durante una relación con Combs que se extendió desde 2021 hasta su arresto el pasado septiembre en un hotel de Manhattan, se sintió coaccionada a participar en maratones sexuales de varios días con trabajadores sexuales masculinos mientras Combs observaba y a veces filmaba los encuentros impulsados por drogas. Los abogados defensores han argumentado que Combs no cometió delitos y que los fiscales federales estaban tratando de controlar el sexo consensuado que ocurrió entre adultos. El jueves, Jane testificó que durante un descanso de tres meses en su relación con Combs, voló a Las Vegas en enero de 2023 con un famoso rapero que era amigo cercano de Combs. Antes del testimonio de Jane sobre el tema, los abogados y el juez llevaron a cabo una audiencia prolongada a la que no tuvo acceso el público para discutir qué se podría divulgar sobre el viaje de enero. Se le preguntó a Jane si el rapero con el que viajó era "una persona en la cima de la industria musical, así como ... un ícono en la industria musical". "Sí", respondió Jane. Una vez en Las Vegas, Jane testificó, fue con un grupo que incluía al rapero a cenar, a un club de striptease y a una fiesta en una habitación de hotel, donde un trabajador sexual tuvo relaciones sexuales con una mujer mientras media docena de personas observaban. Dijo que hubo baile y el rapero dijo: "Hola hermosa", y le dijo, en lenguaje vulgar, que siempre había querido tener relaciones sexuales con ella. Jane dijo que no recordaba exactamente cuándo, pero mostró sus pechos mientras bailaba. También el viernes, el juez dijo que estaba inclinado a remover a un jurado y reemplazarlo con un suplente después de que los fiscales encontraran inconsistencias en sus respuestas sobre dónde vive. Durante la selección del jurado, dijo que vivía en el Bronx, pero dijeron los fiscales, le dijo a un empleado del tribunal que recientemente se mudó a Nueva Jersey. Bajo el interrogatorio del juez Arun Subramanian, el jurado reconoció haberse mudado, pero dijo que conserva una licencia de conducir de Nueva York y se queda allí durante la semana. Solo los residentes de Nueva York pueden ser jurados en el tribunal federal de Manhattan. Los abogados de Combs lo llamaron un "esfuerzo apenas velado para despedir a un jurado negro" y sugirieron que Subramanian estaba "confundiendo inconsistencias con mentiras". El juez señaló que incluso si el jurado es destituido, el jurado sería diverso.