El Real Madrid acapara los premios 'FIFA 22 Team Of The Season'

19/05/2022 Estos son los 15 elegidos del 'FIFA 22 Team Of The Season'. El Real Madrid ha acaparado los premios 'FIFA 22 Team Of The Season (TOTS)' con 6 jugadores de los 15 seleccionados, que reconocen su desempeño esta temporada, en un galardón que celebra este año su primera edición de la mano de LaLiga junto a EA Sports Courtois; Militao, Araújo, Alaba, Koundé; Modric, Pedri, Fekir; Benzema, Vinicius, João Félix; Acuña, Canales, Raúl de Tomás e Iker Muniain han sido los 15 galardonados gracias al voto popular; a los votos de jugadores a través de Players App y al comité de expertos, explica LaLiga. DEPORTES LALIGA