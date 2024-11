El Real Madrid aparca la crisis con goleada a Osasuna y triplete de Vinicius

El Real Madrid (2º) aparcó al menos provisionalmente la crisis provocada por los malos resultados con una goleada 4-0 a Osasuna (5º), en la que Vinicius marcó un triplete y Rodrygo, Militao y Lucas Vázquez acabaron lesionados.

El equipo blanco llegará a la pausa internacional en el segundo puesto de la clasificación de LaLiga, con 27 puntos, a seis del líder Barcelona, que el domingo visitará a la Real Sociedad en Anoeta.

El Real Madrid, no obstante, tiene un partido pendiente, contra el Valencia, que fue aplazado por las graves inundaciones ocurridas en el este español hace dos semanas.

Tras las dos últimas derrotas en el Estadio Santiago Bernabéu contra Barcelona en LaLiga (4-0) y en Champions frente a Milan (3-1), Real Madrid estaba obligado a ganar a Osasuna para desactivar la crisis.

"Ha sido un buen partido, que lo empezamos controlándolo bien, sin prisa... Cuando abrimos el marcador con Vini fue mejor", resumió el técnico blanco Carlo Ancelotti.

- Mbappé sigue negado ante el gol -

Ante un Osasuna inocente que dejó pasar la oportunidad de hacer daño al Real Madrid en el Estadio Bernabéu, Vinicius abrió el marcador pasada la media hora de juego con un derechazo desde el interior del área culminando una jugada que comenzó con una recuperación de Jude Belligham.

El internacional inglés marcó el segundo antes del descanso (42), superando por alto a Sergio Herrera tras recibir un pase en largo del joven debutante Raúl Asencio (21 años).

Frente a un equipo que nunca inquietó al portero ucraniano Andriy Lunin, Vinicius olvidó la decepción y el enfado por no haber ganado el Balón de Oro con un 'hat trick': hizo el segundo en un mano a mano con Herrera tras recibir una asistencia de Lunin (61) y el tercero aprovechando un pase de Brahim ante la pasividad de la defensa navarra (69).

Todo lo contrario que el francés Kylian Mbappé, que además de quedarse fuera de la convocatoria con Francia, sigue negado ante el gol y no marcó por cuarto partido consecutivo, pese a contar con algunas ocasiones.

- Lesiones de Rodrygo, Militao y Lucas Vázquez -

La victoria, no obstante, se cobró un alto precio para el Real Madrid, ya que Rodrygo, Militao y Lucas Vázquez no acabaron el partido por lesión y se suman a la lista de bajas en el equipo blanco (Courtois, Carvajal, Alaba, Tchouameni).

Si lo de Rodrygo y Lucas Vázquez parecen problemas musculares, lo de Militao podría ser más grave, ya que se lesionó en la rodilla derecha, siendo sustituido por Raúl Asencio.

En agosto de 2023, el defensa internacional brasileño se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el primer partido de LaLiga contra Athletic, lesión por la que tuvo que ser operado y estuvo sin jugar ocho meses.

"Es la exigencia de este calendario, que no permite a los jugadores descansar lo necesario. Es un problema general, no solo nuestro", indicó un Ancelotti que por el momento no quiere hablar de posibles fichajes en el mercado de enero.

"Lo evaluaremos en los proximos meses, pero por ahora no se puede hacer nada", dijo en conferencia de prensa.

bur-mcd/mb/pm

AFP