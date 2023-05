El Real Madrid busca mejorar su estadística en Copa de Europa tras empatar la ida en el Bernabéu

El Real Madrid afronta este miércoles la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones 2022-2023 tras el empate (1-1) cosechado en el encuentro del Santiago Bernabéu, algo que le ha ocurrido a lo largo de su historia en la Copa de Europa en 10 ocasiones.

Una decena de eliminatorias se ha jugado el Real Madrid tras haber empatado la ida en casa en la máxima competición europea. De ellas, sólo ha conseguido superar dos, un 20 por ciento de éxito para los blancos en estas situaciones que no es lo más alentador de cara al partido ante el City en Manchester, aunque también es cierto que en la mayoría de los casos existía todavía el valor doble de los goles a domicilio.

Eso sí, la ciudad inglesa les trae buenos recuerdos a los aficionados merengues, ya que las dos únicas clasificaciones tras empate en el Bernabéu llegaron allí, aunque con la discrepancia de ser ante el máximo rival de los 'citizens', el Manchester United.

Ocurrió en la temporada 1999-2000, cuando el Real Madrid asaltó Old Trafford (2-3) una noche en la que Redondo y su taconazo fueron los protagonistas. El otro precedente, también en el mítico estadio, ocurrió en la 2012-13 con José Mourinho en el banquillo blanco. En esa ocasión, tras el 1-1 en el Santiago Bernabéu, el United se adelantó, pero un gran disparo de Modric y un gol del 'ídolo' Cristiano Ronaldo le sirvieron para remontar y lograr el pase a los cuartos de final.

Teniendo en cuenta el resultado exacto de la ida (1-1), el equipo blanco ha hecho frente a esta situación seis veces a lo largo de su historia en la Liga de Campeones y la anteriormente mencionada ante los 'Diablos Rojos' en 2013 es el único recuerdo agradable para los blancos.

Los otros cinco precedentes fueron adversos, con cuatro derrotas (2-0 vs Bayern en la 75-76, 5-0 vs Milan en la 88-89, 2-0 vs Dinamo de Kiev en la 98-99 y 2-0 vs Chelsea en la 20-21) y un empate (0-0 vs PSV en la 87-88), resultados todos ellos que supusieron su eliminación.

No son buenos los precedentes para el 14 veces campeón de Europa, que se tendrá que agarrar a su reciente racha ante equipos ingleses en Champions League, donde de las últimas cinco visitas en territorio británico han ganado tres, empatado una y sólo ha caído derrotado ante el City la pasada campaña (4-3).

Europa Press