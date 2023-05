El Real Madrid cae en Valencia y cede el segundo puesto de LaLiga al Atlético

El Real Madrid perdió en campo del Valencia (13º) por 1-0, este domingo en la 35ª jornada de La Liga y cedió la segunda plaza al Atlético Madrid, que se había impuesto antes a Osasuna (9º) por 3-0.

El joven Diego López (21 años) marcó el único tanto del partido (33), tras un disparo fallido de Justin Kluivert, que se convirtió en asistencia.

Kluivert creyó marcar el segundo en el minuto 84, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Y al final del partido (90+1), Karim Benzema ofreció el balón del empate al uruguayo Fede Valverde, pero su remate fue desviado por Giorgi Mamardashvili, en gran forma, que también rechazó un tiro libre de Toni Kroos (90+4).

Pero el partido estuvo sobre todo marcado por varios incidentes que implicaban a Vinicius. El brasileño fue primero insultado por los aficionados, creando un agrupamiento de jugadores, que interrumpió el partido varios minutos.

Después, el brasileño fue expulsado al final del partido (90+7) por una discusión con Hugo Duro, quien no fue sancionado por el árbitro.

- Denuncia de Ancelotti -

"He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar de quitar un jugador para racismo, nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave", afirmó el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al final del partido.

"Yo no soy el más indiciado para pensar a lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar al fútbol así. No estábamos jugando bien, todo lo que queráis, pero es demasiado importante esto. Le insultan todo el partido y después al final le sacan la tarjeta roja. Estoy muy triste. La Liga española es una liga con grandes equipos, ambientes bonitos, pero esto tenemos que quitarlo. Estamos en 2023, el racismo no puede existir", añadió.

Por su parte, el Atlético Madrid goleó a Osasuna, con lo que superó al Real Madrid (72 puntos frente a 71) para alzarse a la segunda plaza de la clasificación.

Fue Antoine Griezmann el que permitió a los Colchoneros abrir el marcador justo antes del descanso (45), con una gran asistencia a Yannick Carrasco (1-0).

Después, Saúl Ñíguez aumentó el resultado a la hora de juego (61) con una gran acción personal: control con el pecho y remate con la derecha, antes de que el argentino Ángel Correa sellara la victoria con la derecha (83).

Con este nuevo pase decisivo, el 13º de la temporada en LaLiga, el francés consolida su plaza de mejor asistente del campeonato. Si a eso se añaden sus trece goles, se coloca como uno de los jugadores más decisivos de la LaLiga.

- Vuelta al estadio del Atlético -

Gracias a estos tres puntos, los Colchoneros son segundos con trece puntos de retraso respecto al FC Barcelona (85 puntos), derrotado por 2-1 par la Real Sociedad (4º), el sábado en el Camp Nou.

De aquí a final de temporada, Simeone deberá vigilar el estado de salud de su delantero Álvaro Morata: el internacional español, aturdido tras un choque con el capitán de Osasuna, David García, en el inicio de la acción del primer gol, tuvo que ceder su plaza en el descanso a Ángel Correa.

El Atlético Madrid dio una mini vuelta al estadio para dar las gracias a sus aficionados.

"Lo hicimos por varias cosas. Fue un día especial, sobre todo por los niños, sabemos lo bueno que es cuando eres chico y que ves tu equipo ganar. Queríamos agradecer de diciembre para aquí, la gente volvió a estar con nosotros, en nuestro lugar, y cuando tenemos fortaleza en nuestra casa, el equipo crece, en noviembre estábamos en la clínica, y vino un médico diciéndonos que estábamos casi muertos. Pero bueno, trabajando, vimos que lo mejor era preocuparse por trabajar, y trabajamos, y crecimos, y el médico hoy nos dijo que todavía seguimos en vida", dijo el técnico argentino del Atlético, Diego Simeone.

