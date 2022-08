El Real Madrid cede al centrocampista Antonio Blanco al Cádiz

El Cádiz CF presentó este jueves en el Nuevo Mirandilla al centrocampista español Antonio Blanco, la nueva incorporación del conjunto gaditano en calidad de cedido para la temporada 2022/23 procedente del Real Madrid.

"Es un jugador con mucha proyección. Ha tocado la presión jugando con la selección y el Real Madrid. Le doy la bienvenida y le deseo toda la suerte del mundo. Sobre todo, que nos ayude a conseguir los objetivos", explicó el director deportivo del Cádiz, Jorge Cordero, en la presentación del futbolista.

Por su parte, el jugar mostró su ilusión tras recalar a las órdenes de Sergio González. "Todos han depositado mucha confianza en mí y nunca tuve dudas de estar aquí. Tiene un proyecto ambicioso de seguir en la élite y yo quiero ser parte del proceso", apuntó.

En esta línea, mostró su deseo de adaptarse cuanto antes al equipo. "Soy un jugador al que le gusta tener la posesión del balón, me adapto al equipo. Sé que el Cádiz es un equipo que no maneja en exceso la posesión, pero me adapto al equipo", reconoció Blanco, quien vivirá una nueva experiencia a sus 22 años.

Precisamente, el centrocampista se reencontrará con Chust, también exjugador del conjunto madridista. "Víctor se puso en contacto conmigo, me habló del club, la ciudad y la afición. Sé que es una afición espectacular. Cuando se pusieron en contacto conmigo no tuve ninguna duda y deseé estar aquí cuanto antes", concluyó en su presentación.