El Real Madrid comparece ante el tribunal del Bernabéu

¿Cómo recibirá el Santiago Bernabéu al Real Madrid, después de la derrota en Lisboa del miércoles que lo envía al playoff de la Liga de Campeones? La respuesta será el domingo, cuando el equipo blanco reciba al Rayo Vallecano en la 22ª jornada.

Hace dos semanas, el equipo venía de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y de quedar eliminado ante el Albacete (2ª división) en la Copa del Rey y la grada fue implacable: pitada durante la victoria liguera sobre el Levante.

Vinícius Jr y Jude Bellingham fueron objeto de las iras del público merengue en ese partido liguero, aunque ambos tuvieron una ocasión de desquitarse después.

Fue unos días después, cuando el Real Madrid recibió el martes de la semana pasada al Mónaco en la séptima jornada de la Liga de Campeones, goleándole 6-1, con Vinícius marcando un gol y estando implicado directamente en otros tres, y Bellingham consiguiendo el sexto y definitivo.

En ese duelo ante el equipo del Principado, los gestos fueron importantes: Vinícius corrió a abrazarse con el entrenador Álvaro Arbeloa tras su gol, para agradecerle su apoyo público, y Bellingham hizo un festejo muy comentado en la prensa española, simulando con sus manos estar bebiendo, lo que fue interpretado automáticamente como una respuesta a las acusaciones recibidas recientemente de haber salido de fiesta.

"Espero que esto haya sido un punto de inflexión", deseo Arbeloa después de ese partido, insistiendo en su confianza plena en Vinícius, apoyando una eventual renovación de contrato del brasileño.

"Estoy muy tranquilo respecto a las críticas. Estoy concentrado en lo que me toca, en ayudar a los jugadores y sacar el máximo de ellos", aseguró el técnico del Real Madrid, que reemplazó a mediados de este mes a Xabi Alonso.

- Al asalto del liderato -

Después de ese partido ante el Mónaco, Vinícius admitió a los medios oficiales de la UEFA que no atravesaba su momento más feliz por ese divorcio con un sector de la hinchada de su club.

"Los últimos días fueron muy complicados. No solo para mí, también para mis compañeros. Para mí sobre todo por los pitidos, yo no quiero estar en el foco por cosas fuera del campo, quiero estarlo por cosas que hago dentro del campo", aseguró el brasileño.

Como Levante y Mónaco, el Rayo Vallecano se presenta como un rival propicio para que el Real Madrid cure sus heridas en un momento difícil, después del resbalón ante el Benfica.

El Rayo, representante este año del fútbol español en la Conference League, está en un mal momento y la última derrota, contra Osasuna, le deja apenas en el decimosexto puesto, únicamente un punto sobre la zona de descenso.

El Real Madrid, segundo clasificado, jugará el domingo sabiendo ya si tiene la posibilidad de acabar el fin de semana como líder o no.

Llega a esta jornada a solo un punto del líder FC Barcelona, que visitará al Elche (11º), que dirige un viejo conocido azulgrana, Eder Sarabia, que durante unos meses fue segundo técnico en el propio Barça, cuando Quique Setién fue el titular del banquillo entre enero y agosto de 2020.