El Real Madrid, convencido de que Vinicius no será Balón de Oro, boicotea la ceremonia (club)

El Real Madrid, convencido de que su atacante Vinicius, favorito al Balón de Oro, no será galardonado este lunes, ha decidido en consecuencia boicotear la ceremonia prevista en el Teatro de Chatelet parisino.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido asi, es obvio que Balon de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", escribió el club madrileño en un comunicado.

AFP