El Real Madrid despide a su técnico Xabi Alonso (club)

El Real Madrid despidió a su técnico Xabi Alonso, anunció el club blanco este lunes, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) en Yedá (Arabia Saudita).

La entidad blanca subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de "mutuo acuerdo" con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada como sustituto de Carlo Ancelotti.

Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo B, le reemplazará como interino, añadió el club en su comunicado.