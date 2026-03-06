El real madrid es multado con 15.000 euros tras el saludo nazi de un aficionado en la champions

6 mar (Reuters) - Multan al Real Madrid con 15.000 euros (17.364 ‌dólares estadounidenses) ‌después ⁠de que un aficionado fuera visto haciendo el saludo nazi durante el ​partido ⁠de ⁠vuelta de la eliminatoria de la Liga de ​Campeones contra el Benfica la semana pasada, ‌dijo la UEFA el ​viernes.

El Real Madrid ​dijo tras el partido que había solicitado a la comisión disciplinaria del club "que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio" que fue captado ​por las cámaras realizando el saludo nazi.

"Este socio fue localizado ⁠por los miembros de seguridad del club instantes después ‌de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", dijo el Real Madrid en un comunicado en el que condenaba el gesto.

La UEFA multó al Real ‌Madrid y también ordenó el cierre parcial del estadio —500 ⁠asientos adyacentes de la grada ‌sur inferior— durante un partido. Sin embargo, ⁠esa sanción queda suspendida durante ⁠un año.

El Real Madrid venció al Benfica por 2-1 y pasó a octavos de final con una victoria global por 3-1. ‌En la siguiente ​ronda se enfrentará al Manchester City.

(1 dólar estadounidense = 0,8639 euros) (Información de Rohith Nair en Bengaluru; edición de Christian Radnedge; editado ‌en español por Benjamín Mejías Valencia)