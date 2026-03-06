El Real Madrid es multado con 15.000 euros tras el saludo nazi de un aficionado en la Champions
6 mar (Reuters) - Multan al Real Madrid con 15.000 euros (17.364 dólares estadounidenses) después de que un aficionado fuera visto haciendo el saludo nazi durante el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica la semana pasada, dijo la UEFA el viernes.
El Real Madrid dijo tras el partido que había solicitado a la comisión disciplinaria del club "que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio" que fue captado por las cámaras realizando el saludo nazi.
"Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", dijo el Real Madrid en un comunicado en el que condenaba el gesto.
La UEFA multó al Real Madrid y también ordenó el cierre parcial del estadio —500 asientos adyacentes de la grada sur inferior— durante un partido. Sin embargo, esa sanción queda suspendida durante un año.
El Real Madrid venció al Benfica por 2-1 y pasó a octavos de final con una victoria global por 3-1. En la siguiente ronda se enfrentará al Manchester City.
(1 dólar estadounidense = 0,8639 euros) (Información de Rohith Nair en Bengaluru; edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)