El real madrid está preparado para recuperar el orgullo ante el psg, dice ancelotti

Por Fernando Kallas

MADRID, 8 mar (Reuters) - El Real Madrid se vio perjudicado por su peor actuación de la temporada en su derrota por 1-0 ante el Paris Saint-Germain en su partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y tratará de jugar con inteligencia en el partido de vuelta el miércoles, dijo el entrenador Carlo Ancelotti.

El líder de LaLiga fue hundido por un gol en el tiempo de descuento de Kylian Mbappé en su encuentro del mes pasado, pero no es ajeno a realizar actuaciones extraordinarias en la Liga de Campeones, habiendo ganado la competición un récord de 13 veces.

"Claro que la ida nos hirió el orgullo; este equipo tiene mucho orgullo", dijo Ancelotti en una rueda de prensa el martes.

"Estamos convencidos de que el mejor Real Madrid puede competir con el mejor PSG. En la ida vimos al mejor PSG; ojalá mañana veamos al mejor Real Madrid".

El equipo de Ancelotti estará animado por su victoria del sábado ante la Real Sociedad (4-1), un rival de LaLiga, después de haber sido relegado por un gol tempranero.

"El plan es meter intensidad, ser un bloque. Hacer un partido completo e inteligente. No podemos volvernos locos, hay que ganar un partido, no golear. Solamente ganar un partido. No importa si marcamos pronto o al final. Es ganar".

El delantero del PSG Mbappe, que ha sido vinculado con un traslado al Real Madrid el próximo verano como agente libre, es una duda para el partido después de que se lesionó en el entrenamiento del lunes. Pero Ancelotti dijo que su posible ausencia no afectaría a la preparación del Real.

"Nosotros vamos a preparar el partido pensando que Mbappé va a jugar", dijo Ancelotti.

"¿Si se le va a aplaudir? La historia del Bernabéu refleja que a los grandes jugadores siempre se les ha aplaudido. Lo entendería". (Reporte de Fernando Kallas; traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)