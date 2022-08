"El Real Madrid fue mejor y ha merecido ganar", admite Glasner

El entrenador del Eintracht de Fráncfort, Oliver Glasner, admitió la superioridad del Real Madrid en la Supercopa de Europa ganada por los españoles por 2-0, este miércoles en Helsinki.

"El Real Madrid siempre va a tener dos o tres ocasiones para hacerte daño. Marcaron el primer gol en un saque de esquina, ha sido difícil para el equipo. Lo hicimos bien la mayoría de veces, pero no aprovechamos las ocasiones que tuvimos. Al final, el Madrid fue mejor y ha merecido ganar", declaró Glasner en la conferencia de prensa posterior al partido.

Glasner quiso poner el acento en los aspectos positivos y vio mejoría en su equipo respecto al desastre del pasado viernes, cuando el Eintracht fue goleado 6-1 en casa por el Bayern de Múnich en la primera jornada de la Bundesliga.

"Hemos mejorado respecto al último partido", sentenció.

"La actuación de hoy me deja con bastante optimismo para las próximas semanas. Contra este tipo de rivales todavía no es suficiente. Dentro de mí es algo que me frustra, pero tengo que aceptarlo. Ahora es importante tener ambición, trabajar duro y dar ese paso adelante. El Real Madrid está en otro nivel, ya lo sabíamos", se resignó.

Glasner apuntó que la parada salvadora de Thibaut Courtois al cuarto de hora de juego, ante el japonés Daichi Kamada, pudo cambiar el rumbo del partido.

"La de Courtois fue una actuación decisiva. No sé si hubiera sido suficiente, pero nos lo hubiera puesto más fácil ir ganando 1-0. Contra equipos así hay que aprovechar las ocasiones cuando te llegan", lamentó.

