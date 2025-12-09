LA NACION

El Real Madrid gana al Wolfsburgo en Champions con gol de Linda Caicedo

El Real Madrid se subió al podio de la Liga de Campeones femenina al ganar 2-0 al Wolfsburgo con un gol de la colombiana Linda Caicedo, este martes en un duelo de la quinta jornada que finalizó con nueve jugadoras por las...

WOJTEK RADWANSKI - AFP

La central internacional española María Méndez adelantó a las blancas en el minuto 18 y Caicedo cerró la cuenta en el minuto 66.

El líder Barcelona recibirá el miércoles al Benfica, mientras que el Atlético de Madrid, décimo, será local ante el Bayern Múnich.

-- Partidos de la quinta jornada:

- Martes:

Real Madrid (ESP) - Wolfsburgo (GER) 2 - 0

París SG (FRA) - OH Louvain (BEL) 0 - 0

Arsenal (ENG) - FC Twente (NED) 1 - 0

SKN Sankt Pölten (AUT) - Juventus (ITA) 0 - 5

- Miércoles:

(17h45 GMT): FC Barcelona (ESP) - Benfica (POR)

(17h45 GMT): Vålerenga Fotball (NOR) - París FC (FRA)

(20h00 GMT): Atlético Madrid (ESP) - Bayern Múnich (GER)

(20h00 GMT): Chelsea (ENG) - AS Roma (ITA)

(20h00 GMT): Manchester United (ENG) - Lyon (FRA)

Clasificación: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. FC Barcelona (ESP) 10 4 3 1 0 15 2 13

2. Juventus (ITA) 10 5 3 1 1 13 7 6

3. Real Madrid (ESP) 10 5 3 1 1 12 6 6

4. Lyon (FRA) 10 4 3 1 0 11 5 6

5. Wolfsburgo (GER) 9 5 3 0 2 12 8 4

6. Arsenal (ENG) 9 5 3 0 2 8 6 2

7. Manchester United (ENG) 9 4 3 0 1 6 6 0

8. Bayern Munich (GER) 9 4 3 0 1 9 11 -2

9. Chelsea (ENG) 8 4 2 2 0 12 2 10

10. Atlético Madrid (ESP) 6 4 2 0 2 11 3 8

11. OH Louvain (BEL) 6 5 1 3 1 5 7 -2

12. Paris FC (FRA) 5 4 1 2 1 5 7 -2

13. Vålerenga Fotball (NOR) 4 4 1 1 2 4 5 -1

14. FC Twente (NED) 2 5 0 2 3 3 9 -6

15. Benfica (POR) 1 4 0 1 3 2 7 -5

16. Paris SG (FRA) 1 5 0 1 4 3 11 -8

17. AS Roma (ITA) 1 4 0 1 3 3 12 -9

18. SKN Sankt Pölten (AUT) 1 5 0 1 4 2 22 -20

- Los cuatro primeros equipos se clasifican directamente para cuartos. Del 5º al 8º puesto son cabezas de serie para disputar una ronda de octavos ida y vuelta contra los equipos clasificados entre el 9º y el 12º puesto. Los equipos del 13º al 18º puesto caen eliminados.

