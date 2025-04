El real madrid, herido en su sueño europeo, busca el éxito en casa

Por Rohith Nair

17 abr (Reuters) - Mientras el Real Madrid se lame las heridas tras su humillante eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones, su entrenador, Carlo Ancelotti, debe reagrupar a sus tropas en busca del líder de la Liga, el Barcelona.

El Real Madrid, vigente campeón de Europa, fue aplastado por el Arsenal (5-1 en el global de la eliminatoria) sin ofrecer realmente peligro en los dos partidos, un motivo de preocupación importante, ya que el Real Madrid aventaja al Barcelona en cuatro puntos en la Liga.

Lo que más preocupará a Ancelotti es que su equipo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones: una victoria por 1-0 sobre el Alavés, amenazado por el descenso, el pasado fin de semana.

Kylian Mbappé, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, con 33 goles en todas las competiciones, vio la roja en ese partido y el francés estará sancionado para el partido del domingo en casa contra el Athletic de Bilbao, que es cuarto en la clasificación. El Real Madrid debe esperar que el Barcelona deje escapar puntos ante el Celta de Vigo la víspera, o se encontrará con una desventaja de siete puntos respecto al líder antes de enfrentarse al Athletic, un equipo que solo ha perdido uno de sus últimos 22 partidos de liga y al que derrotó por 2-1 en diciembre. No es de extrañar, por tanto, que el puesto de Ancelotti penda de un hilo antes de la final de la Copa del Rey de este mes, un "clásico" contra el Barcelona. "Puede ser este año o el próximo, cuando se acabe mi contrato (en junio de 2026) (...). No hay ningún problema", respondió Ancelotti a una pregunta acerca de su futuro como entrenador del Real Madrid. "El día que termine aquí solo puedo hacer una cosa y es agradecer a este club. Puede ser mañana, en 10 días o en un año y lo único que haré es dar las gracias al club. Y punto." "Lo hicimos muy bien en los últimos años, (pero) este año hemos tenido que sufrir; no ha sido como los otros años, pero en el deporte esto puede pasar porque no hay equipos invencibles."

