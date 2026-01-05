El Real Madrid-Maccabi de Tel Aviv de básquet se jugará a puerta cerrada

El partido de básquetbol de la Euroliga que disputarán el 8 de enero el Real Madrid y el club israelí del Maccabi Rapyd Tel Aviv en Madrid se disputará sin público por razones de seguridad, informó este lunes el equipo español.

El Real Madrid "atiende así la recomendación realizada por la Policía Nacional" de que el partido, declarado de "alto riesgo", se dispute a puerta cerrada.

El entorno del Movistar Arena de Madrid, donde se disputará el partido, será escenario ese día de protestas contra la ofensiva israelí sobre Gaza tras los ataques de Hamás contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023.

Dos días antes, el Maccabi visitará al FC Barcelona, en un partido que también se jugará a puerta cerrada.

El 14 de septiembre, la última etapa de la Vuelta ciclista a España, que debía concluir en Madrid, fue suspendida por las protestas de activistas propalestinos contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech y los incidentes derivados.