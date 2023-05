El Real Madrid pasa de un inicio demoledor a domicilio a un bajón como visitante

El Real Madrid se despidió hace varias jornadas de poder pelearle al FC Barcelona el título de LaLiga Santander, en buena medida por su bajón a domicilio en la competición doméstica, una faceta en la que comenzó muy fuerte y en la que ha perdido fuelle desde que hincó la rodilla por primera vez como visitante.

El conjunto madridista acumuló este martes en el Reale Arena de San Sebastián su sexta derrota lejos del Santiago Bernabéu al caer por 2-0 ante la Real Sociedad, lo que ha puesto en riesgo su segunda plaza y permite al Barça, que le aventaja en 14 puntos, tener en la próxima jornada su primera opción de alirón. Un mal dato que empaña lo realizado entre las temporadas 2019-2020 y 2021-2022, con sólo siete derrotas a domicilio en total.

Los de Carlo Ancelotti parece que se están dejando ir en este tramo de campaña de Liga, sobre todo como visitante, ante la cercanía de tener dos títulos más cerca como son la Copa del Rey, con la final el próximo sábado ante Osasuna, y la Liga de Campeones, con las semifinales ante el Manchester City inglés el 9 y 17 de mayo. Sin embargo, tanto en el torneo del 'k.o' como en la Champions su recorrido ha sido diferente.

Así, el Real Madrid se metió en la final copera eliminando en los octavos de final al Villarreal al que ganó por 2-3 en el Estadio de la Cerámica, remontando además en la segunda mitad un 2-0, y luego fue capaz de ganar en el Spotify Camp Nou por 0-4 al Barça en la vuelta de las semifinales tras haber perdido en el Bernábeu por 0-1. En la máxima competición continental, ganó por 2-5 en Anfield al Liverpool en la ida de octavos pese a ir perdiendo 2-0 al cuarto de hora, y también asaltó Stamford Bridge, venciendo por 0-2 al Chelsea en la vuelta de cuartos.

Números que no han tenido acompañamiento en LaLiga Santander y que le dejan a una derrota de las siete que encajó en la discreta campaña 2018-2019 cuando le quedan dos visitas complicadas todavía, a Mestalla frente a un Valencia que se lo está jugando todo por no descender, y al Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla. Lejos quedan todavía el récord negativo de once reveses que acumuló en 1973-1974.

Y eso que el inicio como visitante fue prometedor para el todavía actual campeón, que saldó con victoria sus seis primeras salidas del campeonato, entre ellas las tres consecutivas que afrontó en el comienzo en Almería (1-2), Vigo (1-4) y Barcelona (1-3 al Espanyol).

La buena racha continuó en su primer duelo exigente como visitante, el derbi en el Cívitas Metropolitano, donde se impuso por 1-2, y la amplió a Getafe (0-1) y Elche (0-3) para firmar un inicio fuerte con 15 goles a favor y sólo cuatro en contra. Pero a partir de la séptima, la dinámica se frenó y fue el detonante de que perdiese la estela del FC Barcelona.

El Real Madrid visitó Vallecas el 7 de noviembre y sumó su primera derrota a domicilio al caer por 3-2 justo antes del parón por el Mundial de Catar. En la reanudación, cerró el año ganando en Valladolid (0-2) para entrar en un 2023 flojo lejos del Bernabéu que empezó con derrota en Villarreal (2-1), aunque también fue capaz de ganar en San Mamés (0-2) para cerrar la primera vuelta como el segundo mejor visitante con 24 puntos por los 27 del Barça.

La segunda se inició con derrota en Palma de Mallorca (1-0) y de las otras seis realizadas, el 14 veces campeón de Europa sólo pudo ganar en Pamplona (0-2) y Cádiz (0-2). El resto fueron derrotas en el Spotify Camp Nou (2-1), Montilivi (4-2) y el Reale Arena (2-0), y un empate sin goles en el Benito Villamarín.

Es decir, sólo siete de 21 puntos posibles en la segunda vuelta y siete goles a favor y nueve en contra, y sólo 13 de los 33 puntos en juego desde que sacó adelante los 18 primeros en juego. En cambio, como local ha sido más sólido y en este 2023 sólo ha encajado una derrota, la única hasta el momento, frente al Villarreal (2-3) y ha sumado dos empates, ante Real Sociedad (0-0) y ante Atlético de Madrid (1-1).

