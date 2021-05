El Real Madrid pelea hasta el final, pero vuelve a ser incapaz de defender título liguero

El Real Madrid volvi贸 a ser incapaz de defender su condici贸n de campe贸n de LaLiga Santander, un objetivo que se le ha resistido hist贸ricamente en los 煤ltimos a帽os, aunque en esta ocasi贸n, al menos, pele贸 por hacerlo hasta la 煤ltima jornada.

Hay que remontarse a finales de los 90 para ver la 煤ltima 茅poca hegem贸nica del Real Madrid en la Liga. Entonces, bajo el liderazgo de la 'Quinta del Buitre', fue capaz de conquistar cinco t铆tulos consecutivos del 86 al 90. Ese dominio puso su contador liguero en 25 conquistas, un palmar茅s que se ha visto sensiblemente frenado en las siguientes tres d茅cadas con s贸lo nueve t铆tulos m谩s y siendo capaz 煤nicamente de defender su trono en una ocasi贸n.

El equipo merengue fue capaz tras esa 茅poca de plantarle cara a la llegada de Johan Cruyff al FC Barcelona, y aunque no volvi贸 a dominar el torneo hasta cinco a帽os despu茅s, en dos campa帽as, la 91-92 y la 92-93, pele贸 hasta el mism铆simo final, con las dos recordadas ligas que perdi贸 en la 煤ltima jornada en la isla de Tenerife.

El verdugo de aquellos reveses, Jorge Valdano, fue el encargado de devolver la gloria liguera en la 94-95, pero la defensa del t铆tulo ya le fue aciaga y termin贸 sexto, y fuera de Europa, en la 95-96, a 17 puntos del campe贸n Atl茅tico. No tuvo que esperar demasiado el Real Madrid para volver a ganar el torneo de la regularidad y con la f茅rrea disciplina de Fabio Capello se proclam贸 campe贸n en la 96-97, pero de nuevo fue incapaz no s贸lo de estar en la pelea el a帽o siguiente sino que se qued贸 a once puntos del campe贸n Bar莽a, aunque lo compens贸 con la 'S茅ptima', una competici贸n en la que se centr贸 en los meses finales y le alej贸 en la nacional.

El Real Madrid no gan贸 ninguna Liga m谩s en el siglo XX, pero en el XXI tuvo un esperanzador comienzo conquistando la de 2000-2001 y la de 2002-2003, pero tampoco fue capaz de alargar su dominio. Dos p茅simos finales de campa帽a le dejaron a nueve y a siete puntos del Valencia en la 2001-2002 y en la 2003-2004 respectivamente. En la 2004-2005 se qued贸 a cuatro del FC Barcelona, pero siempre fue a remolque, y en la 2005-2006 a doce de los blaugranas.

Fue entonces cuando el Real Madrid logr贸 por 煤ltima vez hasta el momento encadenar dos t铆tulos seguidos. En la 2006-2007, de nuevo con Capello, lo hizo adem谩s con una remontada final que le permiti贸 adelantar al Bar莽a y no fallar en la 煤ltima jornada, mientras que en la 2007-2008, tras la marcha del t茅cnico italiano y con Bernd Schuster en el banquillo, fue mucho m谩s dominante y se impuso con ocho puntos de ventaja sobre un sorprendente Villarreal.

V铆ctima del mejor bar莽a

Pero a partir de ah铆 fue v铆ctima de la irrupci贸n de Pep Guardiola y otra era de dominio cul茅. En la 2008-2009 se descolg贸 muy pronto, pero la llegada de Juande Ramos le revitaliz贸 y remont贸 hasta que el 2-6 en el Cl谩sico del Bernab茅u termin贸 con sus aspiraciones, mientras que en la 2009-2010, con Manuel Pellegrini, y en la de 2010-2011, con Jos茅 Mourinho, no pudo con los blaugranas aunque lleg贸 con opciones hasta el tramo final.

El Real Madrid volvi贸 a ganar la Liga en la 2011-2012, pero en la siguiente se qued贸 a 15 puntos del FC Barcelona, a 18 ya tras una abrupta primera vuelta, mientras que con Carlo Ancelotti s铆 la pele贸 sin 茅xito hasta el final en las dos temporadas del italiano. En la 2015-2016 lleg贸 a estar doce puntos antes de firmar un incre铆ble final, ya con Zidane como t茅cnico, que ayudado por los tropiezos del FC Barcelona le permitieron tener opciones hasta la 煤ltima jornada.

El t茅cnico franc茅s logr贸 ganar el t铆tulo en su primer a帽o completo para firmar un doblete con la Champions que no se produc铆a desde los 60, pero una vez m谩s, su equipo no fue capaz de competir por la defensa del t铆tulo en la 2017-2018, donde ya marchaba a 19 puntos al t茅rmino de la primera vuelta y acab贸 tercero, posici贸n que repiti贸 en la siguiente, la del regreso de 'Zizou' en marzo de 2019, despu茅s de quedarse a diez de distancia tras las primeras 19 jornadas y concluyendo a 19.

La pasada campa帽a volvi贸 a competir por LaLiga Santander y su gran actuaci贸n tras el confinamiento le permiti贸 levantar su trigesimocuarto trofeo liguero, pero s贸lo el noveno desde la hegemon铆a de la 'Quinta del Buitre', y s贸lo dos menos que la cantidad de Liga de Campeones que ha levantado en el mismo periodo de tiempo.

Y en esta reci茅n terminada, el actual campe贸n lleg贸 a tener mucha desventaja con el Atl茅tico, pero fue capaz de enjuagarla e incluso pudo ponerse l铆der en su partido ante el Sevilla. No lo aprovech贸 y finalmente le separaron dos puntos del conjunto colchonero.

Un 'amor' por lo internacional y un 'odio' por lo nacional que se traslada tambi茅n a la Copa del Rey, con s贸lo tres t铆tulos y otras cinco finales desde 1990. De este modo, el palmar茅s nacional (Liga, Copa y Suspercopa) desde entonces acumula 21 trofeos, por los 17 internacionales (Champions, Mundial/Intercontinental y Supercopa Europa).

