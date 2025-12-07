LA NACION

El Real Madrid pierde 2-0 en casa contra el Celta

El Celta de Vigo sorprendió este domingo en el Santiago Bernabéu al imponerse por 2-0 al Real Madrid, que se aleja a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, después de que el conjunto azulgrana ganara...

El Real Madrid pierde 2-0 en casa contra el Celta

El Celta de Vigo sorprendió este domingo en el Santiago Bernabéu al imponerse por 2-0 al Real Madrid, que se aleja a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, después de que el conjunto azulgrana ganara el sábado al Betis por 5-3 en Sevilla.

Un doblete de sueco Williot Swedberg (54, 90+3) dio la victoria al equipo gallego ante los blancos, que se quedaron con dos menos por las expulsiones de Fran García (64') y Álvaro Carreras (90+2').

Antes, la escuadra madridista había sufrido otro golpe con la lesión del brasileño Eder Militao en el minuto 20, uniéndose a la repleta enfermería del equipo.

