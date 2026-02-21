El Real Madrid pierde 2-1 ante Osasuna, primera derrota en Liga de la era Arbeloa

Un sensacional gol de Raúl García en el minuto 90 condenó al líder Real Madrid, que perdió 2-1 en el campo de Osasuna este sábado en la 25ª fecha de LaLiga, en la que podría ceder el liderato al FC Barcelona.

A cuatro días de la vuelta del playoff de acceso a octavos de Liga de Campeones, el conjunto blanco sufrió su primera derrota en Liga desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso.

El conjunto local se adelantó por medio del delantero croata Ante Budimir, que convirtió un penal que él mismo provocó al sufrir un pisotón del arquero Thibaut Courtois (38'), y que fue decretado tras revisión del VAR.

El Real Madrid igualó después de una descomunal arrancada del uruguayo Fede Valverde, quien dejó atrás a varios rivales antes de internarse en el área y centrar para que Vinicius sólo tuviera que empujar el balón al fondo de la red (73').

Fue el cuarto gol en tres partidos para el brasileño.

Pero Osasuna no se conformó con el punto, y Raúl García llevó el delirio a las gradas tras regatear en el área a Raúl Asencio y batir a Courtois con la derecha (90'). El conjunto navarro sumó tres puntos que le acercan a la salvación.

El Barça recuperará el liderato en caso de vencer el domingo en el Camp Nou al Levante, penúltimo.

