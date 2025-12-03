El Real Madrid profana la Catedral (3-0) en su persecución al Barcelona

El Real Madrid se impuso este miércoles 3-0 al Athletic Club en su visita a la Catedral San Mamés, en partido adelantado de la decimonovena fecha de LaLiga, una victoria que lo coloca a un solo punto del líder FC Barcelona, que había ganado la víspera al Atlético de Madrid por 3-1.

Con los goles con acento francés de Kylian Mbappé (7', 59'), por partida doble, y de Eduardo Camavinga (42'), los hombres de Xabi Alonso pusieron fin a una racha de tres empates consecutivos en el campeonato doméstico.

El duelo en San Mamés, adelantado por la disputa de la Supercopa española en enero, contó con un protagonista destacado, Kylian Mbappé, quien en su segunda visita al templo rojiblanco se desquitó del penal fallado y de la derrota sufrida la pasada temporada.

El conjunto vasco (8°), por su parte, sigue sin encadenar una racha de resultados positivos que le asienten en la zona noble de la tabla.

Deberá mejorar mucho sus prestaciones si quiere sacar algo positivo de sus dos próximos compromisos, ante Atlético de Madrid en Liga y París Saint-Germain en Liga de Campeones de Europa.

