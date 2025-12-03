El Real Madrid profana la Catedral (3-0) en su persecución al Barcelona
El Real Madrid se impuso este miércoles 3-0 al Athletic Club en su visita a la Catedral San Mamés, en partido adelantado de la decimonovena fecha de LA NACION, una victoria que lo coloca a un solo punto del líder FC Barcelona, que había...
- 1 minuto de lectura'
El Real Madrid se impuso este miércoles 3-0 al Athletic Club en su visita a la Catedral San Mamés, en partido adelantado de la decimonovena fecha de LaLiga, una victoria que lo coloca a un solo punto del líder FC Barcelona, que había ganado la víspera al Atlético de Madrid por 3-1.
Con los goles con acento francés de Kylian Mbappé (7', 59'), por partida doble, y de Eduardo Camavinga (42'), los hombres de Xabi Alonso pusieron fin a una racha de tres empates consecutivos en el campeonato doméstico.
El duelo en San Mamés, adelantado por la disputa de la Supercopa española en enero, contó con un protagonista destacado, Kylian Mbappé, quien en su segunda visita al templo rojiblanco se desquitó del penal fallado y de la derrota sufrida la pasada temporada.
El conjunto vasco (8°), por su parte, sigue sin encadenar una racha de resultados positivos que le asienten en la zona noble de la tabla.
Deberá mejorar mucho sus prestaciones si quiere sacar algo positivo de sus dos próximos compromisos, ante Atlético de Madrid en Liga y París Saint-Germain en Liga de Campeones de Europa.
bur/iga/raa/
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
- 4
La Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez por US$ 60 millones en “la Ruta del Dinero K”