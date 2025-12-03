El Real Madrid profana la Catedral de la mano de Mbappé

El Real Madrid se impuso este miércoles 3-0 al Athletic Club en su visita a la Catedral San Mamés, en partido adelantado de la decimonovena fecha de LaLiga, una victoria que lo coloca a un solo punto del líder FC Barcelona, que había ganado la víspera al Atlético de Madrid por 3-1.

Con los goles con acento francés de Kylian Mbappé (7', 59'), por partida doble, y de Eduardo Camavinga (42'), los hombres de Xabi Alonso pusieron fin a una racha de tres empates consecutivos en el campeonato doméstico.

El duelo en San Mamés, adelantado por la disputa de la Supercopa española en enero, contó con un protagonista destacado, Kylian Mbappé, quien en su segunda visita al templo rojiblanco se desquitó del penal fallado y de la derrota sufrida la pasada temporada.

El conjunto vasco (8°), por su parte, sigue sin encadenar una racha de resultados positivos que le asienten en la zona noble de la tabla.

Deberá mejorar mucho sus prestaciones si quiere sacar algo positivo de sus dos próximos compromisos, ante Atlético de Madrid en Liga y París Saint-Germain en Liga de Campeones de Europa.

Mbappé, que logró su 25º gol del curso en todas las competiciones, siendo máximo goleador de LaLiga, con 16 tantos en 15 partidos, se reivindicó una año después de haber declarado que había tocado fondo en el mismo escenario tras fallar un penal, que supuso una derrota frente a los Leones. En esta ocasión, llegó embalado.

Mbappé imparable, Alexander-Arnold decisivo

Con un sistema 4-4-2, con Aurélien Tchouaméni y Camavinga titulares junto a Federico Valverde y Jude Bellingham, los madridistas impusieron su juego desde el inicio, obligando al portero de La Roja, Unai Simón, a realizar dos paradas ante Mbappé y Vinicius (4', 5').

Pero el guardameta se rindió minutos después cuando el delantero galo, tras recibir un balón largo del lateral inglés Trent Alexander-Arnold, abrió el marcador con un potente disparo después de una jugada individual entre la defensa vasca (7', 1-0).

Más implicados en la presión y en los duelos, los jugadores del conjunto blanco estuvieron a punto de ser sorprendidos por una salida arriesgada, que atajó su infranqueable portero belga, Thibaut Courtois, autor de dos grandes paradas que evitaron que los Leones igualaran el marcador.

Los hombres de Xabi Alonso, siempre dominadores en el juego, variaron la táctica, intentando buscar a Mbappé y Vinicius con balones largos. Pero el brasileño se topó con la cara exterior del poste izquierdo en un ángulo cerrado (33') y con Unai Simón, que frenó su tentativa posterior (38').

Los merengues finalmente ampliaron la ventaja justo antes del descanso gracias al segundo tanto de la temporada de Camavinga, quien se encontraba en posición de delantero para rematar de cabeza después de un movimiento colectivo y un pase de Mbappé de cabeza tras un centro de Alexander-Arnold (43', 2-0).

El exdefensa del Liverpool, que estaba realizando su mejor actuación desde su incorporación este verano, se vio obligado a abandonar el terreno de juego al inicio de la segunda mitad, por molestias en el tobillo derecho (55'), al igual que Camavinga (69').

Salvado nuevamente por la firme mano de Courtois (49'), el gigante español selló su victoria justo antes de la hora de juego aprovechando la pasividad de la defensa vasca, que permitió a Mbappé marcar un doblete con un zarpazo desde fuera del área (59', 3-0).

