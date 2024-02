El Real Madrid visita el domingo al Rayo Vallecano en la 25ª jornada liguera con la misión de ampliar su brecha al frente del campeonato español, mientras el Barcelona pasa un nuevo examen en Vigo frente al Celta.

Los merengues, que llegan a Vallecas tras ganar 1-0 el martes en la ida de octavos de final de la Champions, comandan LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el Girona (2º), que cierra el lunes la jornada contra el Athletic Club.

El Real Madrid tomó impulso tras imponerse el pasado fin de semana a los catalanes (4-0) y ahora busca mantener su buena racha de resultados con ocho victorias en sus últimos diez encuentros oficiales.

El equipo merengue medirá el estreno en el banquillo rayista de Íñigo Pérez, nombrado el miércoles nuevo técnico del equipo tras la destitución de Francisco Rodríguez.

En peores condiciones afronta el Barcelona su partido contra el Celta, antes de volver el miércoles a la Champions contra el Nápoles en la ida de octavos del torneo continental.

- "Errores defensivos" -

El empate arrancado el fin de semana pasado en Granada (3-3) ha vuelto a encender las alarmas tras una derrota y un empate en sus últimos tres encuentros en los que ha encajado nueve goles.

"Los errores defensivos nos están matando esta temporada", afirmó el entrenador azulgrana, Xavi Hernández.

El Barça (3º) está a diez puntos del líder con Xavi en una posición delicada, tras anunciar que se iría al finalizar la temporada.

Según los medios españoles, nuevos tropiezos en Vigo y Nápoles, podrían precipitar esta salida.

El Barça necesita reanudar con la victoria frente al Celta para tratar de acercarse al Girona, que tiene a cinco puntos y armarse de moral para Nápoles.

- Girona pierde gas -

El Girona parece haber frenado en los últimos encuentros la gran racha, que les ha llevado a ser el equipo revelación de la temporada.

Con una única victoria en sus últimos cuatro encuentros, el equipo catalán afronta un duro compromiso en Bilbao contra un conjunto que aspira a los puestos de Champions.

"No es una derrota dolorosa, es de aprendizaje para ponernos en nuestro lugar. Nuestro rival no es el Real Madrid, realmente no estamos a ese nivel. Estamos en un sueño y seguimos en él", dijo el técnico del Girona, Míchel, tras perder 4-0 contra el Real Madrid el pasado fin de semana.

El Atlético de Madrid recibe el sábado a Las Palmas con el objetivo de reaccionar tras dos derrotas en sus dos últimos partidos oficiales.

Los rojiblancos buscarán reanudar con la victoria antes de enfrentarse al Inter de Milán el martes en la ida de octavos de Champions.

- Programa de la 25ª jornada de LaLiga que se disputará de viernes al lunes:

Viernes:

(20h00) Villarreal - Getafe

Sábado:

(13h00) Atlético de Madrid - Las Palmas

(15h15) Osasuna - Cádiz

(17h30) Celta - FC Barcelona

(20h00) Valencia - Sevilla

Domingo:

(13h00) Rayo Vallecano - Real Madrid

(15h15) Granada - Almería

(17h30) Mallorca - Real Sociedad

(20h00) Betis - Alavés

Lunes:

(20h00) Athletic de Bilbao - Girona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 61 24 19 4 1 52 15 37

2. girona 56 24 17 5 2 52 29 23

3. Barcelona 51 24 15 6 3 50 33 17

4. Atlético de Madrid 48 24 15 3 6 45 26 19

5. Athletic 46 24 13 7 4 42 21 21

6. betis 38 24 9 11 4 28 25 3

7. Real Sociedad 37 24 9 10 5 32 22 10

8. Las Palmas 35 24 10 5 9 25 20 5

9. Valencia 35 24 10 5 9 29 29 0

10. getafe 33 24 8 9 7 32 33 -1

11. Osasuna 29 24 8 5 11 27 36 -9

12. alavés 27 24 7 6 11 24 31 -7

13. Villarreal 25 24 6 7 11 34 46 -12

14. rayo 24 24 5 9 10 21 32 -11

15. Sevilla 23 24 5 8 11 30 37 -7

16. Mallorca 23 24 4 11 9 21 31 -10

17. celta 20 24 4 8 12 26 35 -9

18. cádiz 17 24 2 11 11 15 33 -18

19. Granada 13 24 2 7 15 26 48 -22

20. Almería 7 24 0 7 17 22 51 -29

