Por Fernando Kallas

MADRID, 21 ene (Reuters) - Un gol de Dani Carvajal en el noveno minuto del tiempo de descuento salvó al Real Madrid, dándole el domingo una victoria por 3-2 en casa contra el colista Almería en un frenético encuentro por LaLiga del fútbol español que estuvo marcado por las controversias del VAR.

El Real Madrid subió al liderato de LaLiga con 51 puntos, dos más que el Girona, que el domingo recibe al Sevilla.

Almería, que sigue sin ganar después de 21 partidos de LaLiga esta temporada, abrió el marcador al minuto de juego con un remate de Largie Ramazani y anotó el segundo con una brillante volea de distancia de Edgar González a los 43 minutos, en un primer tiempo sombrío para el Real Madrid, que no registró un solo disparo a puerta.

Un visiblemente frustrado Carlo Ancelotti no regresó con los jugadores del Real Madrid a los vestuarios durante el descanso e hizo tres cambios para iniciar la segunda mitad con más ímpetu en su equipo.

Con Vinicius Jr y Jude Bellingham ejerciendo la presión, el Real Madrid redujo la desventaja a los 56 minutos con un penal anotado por Bellingham luego de una mano discutible tras un largo control del VAR.

El Almería vio cómo el VAR anulaba poco después un gol de contragolpe de Sergio Arribas, por una presunta falta en una jugada previa.

El árbitro Francisco Maeso dictaminó que el centrocampista del Almería Dion Lopy cometió una infracción cuando tocó la cara de Bellingham al intentar mantener el equilibrio.

Cinco minutos más tarde, Maeso anuló el empate del Real Madrid por una mano de Vinicius Jr, pero validó el gol después de decidir que el balón rebotó en el hombro tras otra revisión VAR. La decisión dejó furiosos a los jugadores del Almería y el entrenador Asier Garitano.

Bellingham también tuvo un gol anulado a los 75 minutos, por un polémico fuera de juego, y poco después estuvo a punto de marcar con una acrobática tijera que se marchó desviada de la portería almeriense, mientras el Real Madrid se lanzaba al ataque.

A los nueve minutos del tiempo añadido, después de varios fallos y una tarjeta roja para el entrenador Garitano por quejarse al árbitro, Bellingham hizo magia dentro de un área abarrotada para centrar a Carvajal, que marcó el gol de la victoria en el segundo palo.

"Hoy nos han robado", dijo Gonzalo Melero, del Almería, a DAZN. "Me duele decirlo, pero no hay otra forma de tomarlo. Y no es el primero este año. Lo que ha pasado hoy ha superado todos los límites, ha sido increíble.

"No se podía haber hecho nada más para que ganaran el partido...".

Carvajal, defensa del Real Madrid, no estuvo de acuerdo.

"Si Melero ve las jugadas con calma, seguro que se da cuenta de que están correctamente arbitradas", dijo Carvajal a DAZN.

"Les dije a mis compañeros en el descanso que podía pasar cualquier cosa hasta el último minuto y así ha sido. Gracias a nuestra afición". (Reporte de Fernando Kallas; Editado en Español por Ricardo Figueroa)