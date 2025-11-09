El Real Madrid se atasca ante el Rayo en Vallecas (0-0)

El Real Madrid vivió este domingo su primer empate de la temporada, en Vallecas ante el Rayo (0-0) en la duodécima fecha de LaLiga, que sigue comandada por el conjunto blanco.

Los hombres de Xabi Alonso, que venían de perder ante el Liverpool (1-0) en el templo de Anfield, no corrieron mucha mejor suerte en el vetusto estadio del barrio madrileño de Vallecas ante un Rayo que se mostró más fresco pese a haber jugado el jueves en Conference League.

Con este empate, el Real Madrid (31 puntos) seguirá durmiendo en lo más alto del campeonato español, aunque este domingo podría ver cómo el FC Barcelona se acerca a tres puntos en caso de victoria culé en Vigo ante el Celta.

iga/dam/