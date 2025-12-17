El Real Madrid sobrevive en Talavera y avanza a octavos de la Copa

Con una parada espectacular del portero Andriy Lunin en el descuento, el Real Madrid evitó irse a la prórroga de visita ante el Talavera de la Reina, hundido en la tercera categoría del fútbol español, al que derrotó 3-2 este miércoles para avanzar a octavos de la Copa del Rey.

En el pequeño estadio El Prado, lleno con sus 6.000 localidades, fue una vez más Kylian Mbappé quien desbloqueó el partido a favor de los blancos al convertir un penalti en el minuto 41, antes de que un autogol de Farrando (45') permitiera al Real Madrid irse al descanso con dos tantos de ventaja.

Los madrileños se complicaron el final del encuentro al dejar que el Talavera, penúltimo en su grupo de la Primera Federación, recortara distancias gracias a un gol de Arroyo (80').

De nuevo Mbappé dio un poco de aire a su equipo (88') tras un gran error del portero local.

Pero Di Renzo (90+1'), al aprovechar un rechace tras una falta, permitió a los locales volver a acercarse en el marcador.

Y finalmente Lunin voló para salvar la victoria, con el Talavera volcado en el área blanca y Xabi Alonso con cara de pocos amigos en el banquillo.

En estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, los otros dos grandes de España, el Barcelona y el Atlético de Madrid, también se impusieron sin brillo en el campo de otros dos clubes de Tercera División: el Guadalajara (2-0) el martes y el Atlético Baleares este miércoles (3-2).

-- Resultados y programa de los dieciseisavos de la Copa:

- Martes, 16 de diciembre:

Eibar (ESP) - (+) Elche (ESP) 0 - 1

(+) Deportivo (ESP) - Mallorca (ESP) 1 - 0

CD Eldense (ESP) - (+) Real Sociedad (ESP) 1 - 2

Sporting (ESP) - (+) Valencia (ESP) 0 - 2

Guadalajara (ESP) - (+) Barcelona (ESP) 0 - 2

- Miércoles, 17 de diciembre:

(+) Cultural Leonesa (ESP) - Levante (ESP) 1 - 0

Atlético Baleares (ESP) - (+) Atlético de Madrid (ESP) 2 - 3

(+) Racing (ESP) - Villarreal (ESP) 2 - 1

SD Huesca (ESP) - (+) Osasuna (ESP) 2 - 4 d.p.

(+) Albacete (ESP) - Celta (ESP) 2 - 2 pen. (3-0)

CF Talavera de la Reina (ESP) - (+) Real Madrid (ESP) 2 - 3

(+) Alavés (ESP) - Sevilla (ESP) 1 - 0

- Jueves, 18 de diciembre:

Ourense CF (ESP) - Athletic (ESP)

Burgos CF (ESP) - Getafe (ESP)

Murcia (ESP) - Betis (ESP)

- Martes, 6 de enero:

Granada (ESP) - Rayo Vallecano (ESP)