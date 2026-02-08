El Real Madrid sobrevive en Valencia y sigue a la caza del Barça

Poco inspirado, el Real Madrid sudó de lo lindo pero cumplió para imponerse por 2-0 al Valencia, este domingo en Mestalla en la 23ª jornada de Laliga, y se aproxima otra vez a un punto del líder FC Barcelona

Álvaro Carreras (65') adelantó al cuadro madridista en una jugada aislada que se fabricó solo, aprovechando que la zaga che se encontraba hundida, dentro de su área

El lateral izquierdo se internó y, con un poco de fortuna, se llevó un rebote tras haber arrastrado a cuatro defensas para anotar con la derecha, ante la estupefacción del conjunto valencianista, que estaba haciendo méritos para un resultado mejor

Para sentenciar el partido, el francés Kylyan Mbappé (90+1) apareció en los últimos instantes. El astro galo marcó a pase de Brahim en una contra

El delantero alcanza los 23 goles en 23 jornadas en una sobresaliente temporada en la que suma 38 dianas contando todas las competiciones

Los blancos, que despertaron a tiempo, notaron las bajas de los brasileños Vinícius por sanción y Rodrygo por una lesión en el isquio de su pierna derecha, así como la del inglés Jude Bellingham, también tocado

El Valencia buscó el gol, aunque no logró definir en los últimos metros. Solo superó una vez al cancerbero belga Thibaut Courtois, pero Lucas Beltrán (70') estrelló el esférico en el poste

Con esta victoria, el Real Madrid suma 57 puntos y se vuelve a situar a uno del Barça, que venció el sábado al Mallorca por 3-0 en el Camp Nou

- Hundimiento colchonero -

Antes, tras endosarle una manita el jueves al Betis (5-0) en La Cartuja en cuartos de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid sucumbió por 1-0 ante el cuadro andaluz con un golazo del brasileño Antony en el estadio Metropolitano

"El equipo rival jugó mejor que nosotros, defendió muy bien, no nos permitió casi crear situaciones de gol", declaró Diego Simeone en rueda de prensa

Los béticos tomaron el feudo rojiblanco gracias al tanto del extremo brasileño (28'). Antony sorprendió con un recorte hacia dentro y un disparo al primer palo desde fuera del área para batir al arquero esloveno Jan Oblak

El planteamiento del chileno Manuel Pellegrini de defender en bloque bajo desmontó cualquier iniciativa del Atlético, evidenciando así sus problemas para atacar defensas cerradas

Los pupilos de Diego Simeone no encontraron la suficiente fluidez del esférico para buscar la velocidad del nigeriano Ademola Lookman, mientras que el argentino Julián Álvarez, que fue sustituido en el 46', continuó en la misma línea de los últimos partidos, sin encontrar portería

En la segunda mitad, el Atlético igualó el choque con un gol de cabeza en propia portería de Diego Llorente (75'), pero el VAR llamó al colegiado que anuló el tanto por un fuera de juego del francés Antoine Griezmann, a quien iba dirigido el balón tras un centro de Giuliano Simeone

Rodrigo Riquelme (90+4'), casi puso la puntilla al partido tras fallar un cara a cara con Oblak, pero el esloveno frenó la volea del exjugador del Atlético

Con esta derrota, el equipo colchonero se descuelga de los puestos de cabeza al quedar tercero con 45 puntos, trece menos que el Barça

En otros partidos de la jornada, el Athletic Bilbao ganó al Levante por 4-2 en un frenético final en San Mamés; el Sevilla empató 1-1 ante el Girona en el Sánchez Pizjuán sobre la bocina; y el Getafe se llevó la victoria ante el Alavés por 2-0 en Mendizorroza