El Real Madrid ve "insuficiente" el plan de reembolso de UEFA para aficionados por la final de Champions 2022

El Real Madrid ha considerado este jueves "insuficiente" el plan especial de la UEFA de reembolso de las entradas para los aficionados del Liverpool y el Real Madrid que acudieron a la final de la Liga de Campeones 2021-2022, el 28 de mayo del a√Īo pasado, tras los altercados y las dificultades en los accesos del Stade France, en Par√≠s (Francia), seg√ļn un comunicado.

"Lamentablemente, nuestro club considera insuficiente la propuesta de UEFA, comunicada de forma oficial el pasado martes y que consiste exclusivamente en el reembolso del precio de las entradas, que adem√°s est√° condicionado por el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se incluye demostrar la hora de acceso al estadio", critic√≥ la entidad madrile√Īa.

La UEFA anunció este martes que reembolsará el dinero de las entradas de la final de la Liga de Campeones 2022, disputada en el Stade de France el pasado 28 de mayo, a los aficionados que tuvieron dificultades de acceso al estadio por los incidentes que se produjeron antes del partido entre el Real Madrid y el Liverpool.

As√≠, los reembolsos estar√°n disponibles para los aficionados con entradas para las puertas A, B, C, X, Y y Z, en las que se reportaron "las circunstancias m√°s dif√≠ciles", seg√ļn la UEFA. Adem√°s, todos los seguidores que, seg√ļn los datos de control de acceso, no entraron en el estadio antes de las 21.00 horas, momento del saque inicial, o que no pudieron entrar en el estadio de ninguna manera, tendr√°n derecho a reembolso. Por √ļltimo, la UEFA ofrecer√° reembolsos a todos los aficionados que adquirieron entradas de accesibilidad junto con las de sus acompa√Īantes.

Ante esto, el Real Madrid apuntó en su comunicado que esta solución no está "a la altura de la gravedad de los hechos, del alcance de los perjuicios causados y de la responsabilidad de UEFA por todo ello". "Por este motivo, el Real Madrid ha decidido no colaborar en el procedimiento limitado de indemnización promovido por UEFA, a la que pedimos que rectifique y asuma su plena responsabilidad", agregó.

La entidad recordó que el pasado 13 de febrero se publicó un informe elaborado por un equipo de expertos designados por UEFA que hacía "responsable" al organismo de "la elección arbitraria de la sede y de la propia organización de la final". "Cuyas graves deficiencias pusieron en peligro la seguridad e integridad física de los aficionados que acudieron al encuentro", lamentó.

"El contenido del informe pone de relieve que todos los aficionados que asistieron a la final fueron víctimas de su deficiente organización y vieron comprometidas su seguridad y su integridad física. Por ello, (...)la realidad es que todos los aficionados sufrieron un retraso inadmisible en el comienzo del encuentro, además de la inaceptable inseguridad tanto en el acceso al estadio como en su desalojo, junto a los graves perjuicios adicionales como robos, agresiones y amenazas", expresó el comunicado blanco.

Finalmente, y aunque no colaborará en este plan de reembolso, el Real Madrid habilitará "en los próximos días" un servicio de asistencia telemática para que "todos los socios y aficionados del Real Madrid que sufrieron perjuicios de cualquier índole en la final de la Champions 2022 en París puedan valorar las reclamaciones oportunas frente a UEFA en defensa de sus legítimos intereses personales".

Europa Press