El Real Madrid vence 1-0 al Benfica en Champions tras activarse el protocolo antiracismo

El Real Madrid tomó este martes una ligera ventaja en la ida de los play-off de la Champions al ganar 1-0 al Benfica en Lisboa, en un partido que se interrumpió brevemente después de que Vinícius denunciara insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni.

Tras abrir el marcador con un latigazo de derecha (50’), el delantero madridista tuvo algún gesto hacia el público, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica, lo que le valió una amonestación.

Pero cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien presuntamente se habría tapado la boca con la camiseta para decirle "mono".