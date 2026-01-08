El Real Madrid vence al Atlético 2-1 y jugará final de Supercopa contra el Barça

Sin su estrella Kylian Mbappé, lesionado de la rodilla izquierda, el Real Madrid disputará el domingo la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita, tras ganar este jueves por 2-1 al Atlético.

El uruguayo Federico Valverde (2') adelantó al equipo blanco al inicio del choque, y el brasileño Rodrygo (55') amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58').

Pese a la insistencia de los colchoneros, que se impusieron a sus rivales en LaLiga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los merengues.

El Clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición.